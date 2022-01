La cipolla è certamente un ingrediente indispensabile in ogni cucina italiana, e non possiamo farne a meno per la preparazione di innumerevoli piatti. Ma come tutti sappiamo, la preparazione e il consumo di cipolle può avere degli effetti collaterali: dalle lacrime quando le tagliamo, all’alito pungente, al bruciore di stomaco, a una puzza persistente che sembra impregnare tutta la casa per ore. Ma come possiamo sconfiggere l’odore pungente di cipolla durante la preparazione per evitare che tende, vestiti, tovaglie, e ogni altra cosa in cucina si impregni di odore di cipolla? La soluzione in realtà è molto semplice. Vediamo di che cosa si tratta.

Basta questo semplice trucchetto per non far puzzare tutta la stanza quando tagliamo le cipolle

Ma di quale trucchetto stiamo parlando? Semplicissimo, si tratta di impedire che i composti chimici responsabili del cattivo odore si espandano nell’aria. Il responsabile della puzza di cipolla è un enzima chiamato allinasi, che dà agli ortaggi come aglio, cipolla, scalogno, e porro i loro caratteristici odori e sapori pungenti. Ma impedire che l’allinasi impregni tutto l’ambiente quando tagliamo le cipolle è semplice. Basta questo semplice trucchetto per non far puzzare tutta la stanza quando tagliamo le cipolle: immergerle subito in una ciotola d’acqua con un cucchiaio di aceto bianco.

Una ciotola con acqua e aceto bianco risolverà il problema

Immergere le cipolle subito in una ciotola contenente acqua e aceto bianco aiuta a neutralizzare la puzzolente allinasi, e impedirle di diffondersi nell’ambiente. Durante il taglio, quindi, immergiamo frequentemente la cipolla nella ciotola. Bagniamo anche il coltello, per minimizzare ancora di più la diffusione della puzza nell’aria.

Come rimuovere l’odore dalle mani

Un consiglio molto semplice per eliminare la puzza di aglio o di cipolla dalle dita: basta utilizzare del pomodoro fresco. L’acidità del pomodoro, infatti, aiuta ad ‘assorbire’ i cattivi odori rimasti sulle nostre mani. Passiamo quindi un pomodoro fresco sulle dita dopo aver tagliato aglio o cipolla per eliminare subito la puzza.

Come eliminare il cattivo odore dal tagliere

Se il nostro tagliere puzza dopo averlo usato per tagliare la cipolla, niente paura. Per risolvere il problema basta un po’ di bicarbonato. Prendiamo due cucchiai di bicarbonato e un cucchiaio di acqua, mischiamoli fino a ottenere una pasta e stendiamola sul tagliere. Lasciamola in posa un paio d’ore prima di risciacquarla. Il nostro tagliere tornerà perfetto e privo di cattivi odori come prima.

A proposito di odore di cibo, cosa fare se i vestiti puzzano di fritto? Se il cappotto puzza di fritto dopo essere stati al ristorante potrebbe essere utile questo trucchetto per risolvere il problema senza lavarlo.