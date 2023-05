Nasconde la pancia e fa sparire i rotolini questo capo glamour che torna di moda e valorizza ogni donna

Sono tante le novità proposte dalle più importanti case di moda. Nuove tendenze ma anche grandi ritorni. Proprio come questo capo di abbigliamento che arriva dal passato, scolpisce le forme e sta già spopolando. Vediamo di cosa si tratta.

La primavera è iniziata già da qualche settimana e l’estate si avvicina velocemente. È dunque il momento giusto per dare un’occhiata alle nuove tendenze proposte dai brand di moda più famosi.

Il cambio di stagione invoglia a rinnovare il guardaroba e fare shopping. E si, un refresh alle volte ci vuole.

Cosa offrono i grandi brand

Ma cosa ci propongono le passerelle?

Le tendenze moda primavera/estate 2023 ci suggeriscono capi di abbigliamento e accessori davvero unici e particolari. Proposte originali dai colori pastello ma anche dalle tinte accese.

Gli stilisti hanno le idee chiarissime, anche in fatto di grandi ritorni.

Lo spolverino, il blazer, i mocassini e il denim, ecc. Sono i capi di abbigliamento che ci accompagneranno per tutta la prossima stagione.

Parliamo di must have che non possono assolutamente mancare nel guardaroba e che non passano mai di moda. Modelli che arrivano dal passato ma che si rinnovano e tornano in passerella in grande stile. Pensiamo alla gonna iconica stile anni ’90 indossata da Chiara Ferragni e che in sta spopolando.

Nasconde la pancia e fa sparire i rotolini questo capo super di tendenza

Ma c’è un altro capo di abbigliamento che dobbiamo assolutamente avere nella nostra collezione.

Ormai indossare la lingerie a vista non è più un tabù. Anzi le sottovesti, le bralette e i reggiseni gioiello dominano le passerelle più importanti. Modelli particolari ed eleganti ma che spesso sono difficili da indossare nel quotidiano.

C’è invece un capo più versatile e che modella anche la figura.

Parliamo del top bustier, un modello che arriva dal passato ma riproposto in una versione nuova e sexy.

Quello che era uno strumento di tortura per le donne, oggi è diventato glamour, di tendenza e che sfina la figura.

Il top bustier del 2023 non è affatto restrittivo, anzi è creato con un tessuto morbido e comodo. Possiamo trovarlo in varie versioni. Con o senza stecche, in denim, di pizzo, di pelle, tinta unica, colorato o con stampe floreali. Scegliamo il corsetto che più ci piace.

I vari abbinamenti

Nasconde la pancia e fa sparire i rotolini questo capo super di tendenza che può essere indossato da tutte le donne.

Bellissimo abbinato ad un paio di jeans cargo e delle sneakers. Ma perfetto anche con dei pantaloni a palazzo, una cintura a vita alta e delle scarpe con il tacco.

Il top bustier si abbina perfettamente anche alle gonne. Scegliamole non troppo corte e aggiungiamo un paio di classiche Mary Jane, oppure delle ballerine per essere più comode.

Vuoi un’idea diversa dal solito? Indossa il corsetto sopra ad una camicia oversize. L’effetto sarà davvero particolare.