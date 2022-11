Ecco quali scarpe con il tacco slanciano la figura ed evitano il mal di piedi

Sappiamo tutti che “donne e scarpe” formano un binomio perfetto e indivisibile. Le calzature femminili non sono solo considerate un comune accessorio, ma un vero e proprio oggetto pregiato.

Per molte donne comprare delle nuove scarpe è una passione, per altre una vera e propria ossessione che si deve assolutamente assecondare. Passare davanti alla vetrina di un negozio di calzature, provoca sempre uno stato di gioia.

Ci sono donne che indossano solo scarpe comode e chi, invece, ama profondamente quelle con il tacco o con il plateau alto.

Ecco quali scarpe con il tacco slanciano la figura e non passano mai di moda

Proprio come l’abbigliamento anche la moda femminile che riguarda le scarpe, si rinnova continuamente lasciando ogni stagione un importante segno.

Ma ci sono anche molte tendenze che tornano sulla cresta dell’onda e altre che non passano mai di moda.

È proprio il caso di parlare delle famose Mary Jane. Una scarpa classica caratterizzata da uno o più cinturini che attraversano il collo del piede.

Il modello iconico di pelle, con il tacco basso e la punta arrotondata rimane sempre un evergreen. Ma questa scarpa, nel corso degli anni, si è profondamente evoluta e adattata alle mode in corso. L’altezza della calzatura è variabile, ma di solito parliamo di un tacco non molto alto e comodo. Una scarpa estremamente versatile, che si riconferma protagonista anche nella stagione autunnale 2022.

Infatti, non troviamo solo il classico modello in pelle nero, ma anche lucido, in velluto, in camoscio e con una punta leggermente allungata. I dettagli gioiello, poi, daranno un tocco prezioso alla scarpa.

Che siano con o senza tacco, con un suola spessa o plaform, le Mary Jane slanciano la figura e stanno bene su tutto. Sono perfette da abbinare con il jeans, ma anche con un abito midi. Indossiamole con delle calze dai colori accesi o dei calzini ad altezza ginocchio.

Un tacco comodo anche per l’ufficio

Rimaniamo in tema di tacchi comodi e non troppo alti. Un’altra tendenza dell’autunno 2022 sono le décolleté kitten heels. Anche queste scarpe arrivano dal passato (dagli anni ’50), ma si sono perfettamente adattate ai giorni nostri.

Le kitten heels hanno un tacco sottile che va dai 3 ai 5 cm. Sono comodissime ma anche eleganti. Ecco quali scarpe con il tacco slanciano la figura e sono perfette da indossare in ufficio, perché permettono di muoversi con facilità, pur restando femminili.

Possiamo trovarle completamente chiuse o con il cinturino al tallone. Bellissime in total black e con il colore del tacco a contrasto.

Sono versatili e facili da abbinare. Questi tacchi sono perfetti con i jeans o con dei pantaloni cargo. Inoltre, indossati con la gonna, rendono l’outfit estremamente raffinato.