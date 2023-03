La gonna favolosa per la primavera? È quella indossata da Chiara Ferragni, perfetta con sneakers e tacchi

Chiara Ferragni, in uno dei suoi ultimi post, ha indossato una gonna davvero iconica che sarà la protagonista di questa primavera e della prossima estate. Un must have da tenere sempre nell’armadio, perfetta da abbinare con tutto e da mettere in ogni momento della giornata. Leggiamo di quale gonna parliamo e come indossarla.

Le sfilate di moda appena concluse ci hanno mostrato tutte le nuove tendenze che indosseremo per la primavera e per l’estate.

Non solo novità, ma anche una serie di capi e accessori must have che non possono assolutamente mancare nel nostro guardaroba. Inoltre, la moda del 2023 ci vuole assolutamente colorate. Rosso, lilla, verde sono le nuance da indossare per essere alla moda.

A lanciare le nuove tendenze, non sono solo le passerelle, ma anche le celebrity internazionali e quelle di casa nostra, che attraverso i social, si divertono a sperimentare e creare dei nuovi look.

La gonna favolosa per la primavera? Ce la mostra la bellissima Chiara Ferragni

Prima su tutte la bellissima Chiara Ferragni. Negli anni diventata non solo un’imprenditrice di grande successo ma anche un’icona di stile, conosciuta in tutto il Mondo. Il suo caso è stato studiato anche in uno dei corsi più importanti della Harvard Business School, dove proprio lei ha parlato del suo percorso lavorativo iniziato nel 2009 con il blog “The Blonde Salad”.

La Ferragni è un’influencer da quasi 30 milioni di follower, sempre al passo con i tempi e con le mode. L’imprenditrice ditale ci stupisce di continuo con il suo stile davvero impeccabile; alle volte super elegante, altre volte casual ma sempre di grande tendenza.

Di recente Chiara Ferragni ha indossato un capo davvero eccezionale. Parliamo della gonna cargo, che da qualche anno è riapparsa nuovamente in passerella. Un capo iconico degli anni ’90, tornato sulla cresta dell’onda.

Ma vediamo di quale gonna si tratta. La gonna cargo ha delle tipiche maxi tasche laterali o sul davanti. Un capo di abbigliamento che si ispira molto alle classiche divise da lavoro. La troviamo lunga, corta, in cotone, in jeans oppure nei tessuti tecnici.

Come indossare la gonna e come abbinarla

Chiara Ferragni in uno dei suoi ultimi post, si è mostrata con una cargo in jeans, abbinata ad un maglioncino di colore blu, delle calze a rete e degli anfibi. Un look semplice ma d’effetto. In un’altra foto, che ha sempre condiviso con i suoi follower, ne ha indossato una del brand Miu Miu color beige, con grandi tasche e una zip frontale.

La cargo è la gonna favolosa per la primavera, perfetta in ogni occasione. Bellissima da abbinare con una t-shirt e un paio di sneakers, oppure con una maglia oversize e degli anfibi dalla suola carrarmato.

Se indossata con una camicia e una scarpa con il tacco, è perfetta per il lavoro ma anche per un aperitivo con le amiche. La gonna cargo è un capo di abbigliamento che in primavera e in estate deve assolutamente essere presente nel nostro armadio.