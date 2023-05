Nel mese di maggio un ortaggio molto richiesto è proprio il fiore di zucca. In cucina i fiori di zucca sono alimenti molto ricercati, in quanto si riesce a fare davvero tantissime ricette.

Si possono realizzare antipasti, primi e secondi proprio perché è un alimento versatile. Tralasciando il gusto dei fiori di zucca e i suoi utilizzi, bisogna dire che è un ortaggio molto consigliato nelle diete per i suoi valori nutrizionali ottimi.

Valori nutrizionali

Andiamo così a conoscere cosa contengono questi alimenti. È uno degli alimenti con meno calorie, infatti ne ha solo 12. 100 grammi di prodotto contiene:

94 g di acqua;

1,7 g di proteine;

0,4 g di grassi;

0 mg di colesterolo;

0,5 g di carboidrati;

0,9 g di fibre;

2 mg di ferro;

39 mg di calcio.

Sono presenti inoltre le vitamine A, B e C.

L’ortaggio di maggio per eccellenza: come si può cucinare questo alimento e perché fa bene

Tra le vitamine presenti ci sono la vitamina B1 e B2. Entrambe le vitamine sono molto utili al nostro corpo, in quanto collaborano in reazioni chimiche fondamentali. Ad esempio sono implicate nella conversione del glucosio in energia. È necessario quindi non essere mai in deficit di queste vitamine.

Le proprietà benefiche

Abbiamo detto dunque che i fiori di zucca sono molto indicati nella dieta. In effetti il suo valore calorico è veramente basso. Questo può interessare in particolar modo i soggetti che seguono una dieta con un basso contenuto di calorie, intenzionati a perdere peso. È un alimento molto rinfrescante e digeribile. Nasce e viene raccolto proprio nel mese di maggio in quanto arriva la stagione calda e si ha il bisogno di mangiare qualcosa che sia facilmente digeribile e fresco. Oltre a questo possiamo dire che è un rinforzante del sistema immunitario. Questa funzione viene garantita dalla presenza della vitamina C, molto utile per proteggere il corpo da eventuali attacchi esterni. I fiori di zucca sono indicati anche in caso di problemi agli occhi e servono per ridurre il colesterolo.

Le sue applicazioni

Come specificato all’inizio, i fiori di zucca sono molto utilizzati in qualsiasi modo in cucina. Oltre alle ricette fit che possono fare bene per la dieta, si possono utilizzare anche per fare delle ricette molto appetitose e con un po’ più di calorie. Ad esempio sono ottimi i fiori di zucca ripieni di riso oppure fritti. Per fare i fiori di zucca fritti serviranno solo acqua, farina e olio ben caldo. Si avrà un contorno molto croccante e appetitoso che può essere abbinato a qualche salsa deliziosa fatta in casa. Molto versatile ed ecco perchè possiamo dire essere proprio l’ortaggio di maggio per eccellenza.