Morbidissimo pane in cassetta senza burro da preparare in casa in 10 minuti

Sofficissimo, alto e profumato, il pane in cassetta fatto in casa è una vera delizia da preparare almeno una volta, giacché è ideale sia con il dolce che con il salato. Come resistere, ad esempio, a una bella fetta di pane impreziosita da una golosa crema di nocciole? Mai provato il pane fritto? Cosa dire, poi, del pane che accompagna i salumi e i formaggi? Insomma, avere a portata di mano un morbidissimo pane in cassetta da usare all’occorrenza è il segreto furbo per toast veloci o dolci dell’ultimo minuto. La ricetta che prepareremo oggi non prevede l’aggiunta del burro, ma il pane risulterà ugualmente soffice e goloso.

Ingredienti per 10 persone

500 g di farina tipo 00;

7 g di lievito di birra secco (circa 1 bustina);

300 ml di latte tiepido (va bene anche quello vegetale);

30 ml di olio di semi di girasole;

16 g di miele (circa1 cucchiaio)

sale fino q.b.

Preparazione

Il procedimento è semplicissimo. In una ciotola mescolare la farina setacciata con il lievito e un cucchiaio di miele. Amalgamare energicamente e poi versare a filo l’olio di semi, dopo il latte tiepido un po’ per volta. Poi, unire anche un pizzico di sale e mescolare. Lavorare l’impasto prima con il cucchiaio e poi con le mani, fino ad ottenere un panetto liscio e uniforme (il panetto non deve apparire appiccicoso). Basteranno 10 minuti per preparare l’impasto. A questo punto non resterà che farlo lievitare. Trasferirlo in una ciotola, coperta da una pellicola trasparente e lasciarlo riposare per circa 2 ore.

Trascorso il tempo d’attesa, trasferire l’impasto nello stampo per il pane in cassetta (va bene anche un classico stampo da plumcake).

Lasciar lievitare l’impasto ancora mezz’ora. Poi, procedere con la cottura in forno. Infornare a 180°C per circa 35 minuti (con forno ventilato). Una volta cotto, lasciar raffreddare prima di tagliare il pane in fette.

Per avere un morbidissimo pane in cassetta per tutta la settimana, ecco i segreti per conservarlo al meglio

Il metodo più semplice ed efficace per conservare il pane in cassetta è il classico sacchetto in carta. Attenzione, però, a far uscire l’aria prima di chiuderlo. Una volta inserito all’interno del sacchetto, avvolgerlo in una busta in plastica. In questo modo, la carta riuscirà a mantenere una giusta umidità per il pane, mentre la plastica blocca l’evaporazione creando una situazione di equilibrio che ha il potere di mantenere più morbido il pane fino a 3 giorni.

Il trucco del canovaccio

Un piccolo segreto della nonna che non tutti conoscono è quello di avvolgere il pane in cassetta fatto in casa in un canovaccio (ovviamente pulito). Chiuderlo come un fagotto e poi tenerlo all’interno del sacchetto in carta.

Lettura consigliata