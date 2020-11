Questa sera, il Team di ProiezionidiBorsa vuole mostrare ai suoi Lettori un’idea anti spreco che delizierà gli ospiti in quattro e quattr’otto. Facile, pratica e sicuramente economica, la pietanza viene servita generalmente come uno sfizioso antipasto ma sempre più spesso compone un gustoso secondo piatto. Ottima per tutti ma soprattutto per gli amanti del pane che non hanno intenzione di buttar via quello avanzato. Di seguito l’occorrente per il pane fritto per 4 persone.

Ingredienti

8 fette di pane;

200 ml di latte;

3 uova;

parmigiano grattugiato q.b.;

1 spicchio d’aglio (facoltativo);

farina tipo 00, sale e olio extra vergine d’oliva q.b.

Ecco la ricetta del pane fritto da prepara in batter d’occhio e adatto per tutte le occasioni. Procedimento

Realizzare il pane fritto è veramente un gioco da ragazzi. Pochi ingredienti e una decina di minuti per portare in tavola un’ottima alternativa al classico sfilatino tagliato a fette. Innanzitutto, prendere il pane avanzato e tagliarlo a fette dallo spessore di circa un centimetro. In una ciotola inserire le uova, una manciata di formaggio grattugiato ed un pizzico di sale. Mescolare con cura. Tritare finemente l’aglio e aggiungere alle uova.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

A questo punto, prendere altre due ciotole. Nella prima inserire il latte e nella seconda la farina. Successivamente, immergere ad una ad una le fette di pane prima nel latte, poi velocemente nella farina e poi nell’uovo. In una padella antiaderente versare un filo l’olio extra vergine d’oliva e far rosolare le fette di pane a fuoco medio. Infine, una volta cotte su entrambi i lati, eliminare l’olio in eccesso adagiando ciascuna fetta in un piatto ricoperto da carta assorbente. Ed ecco che in men che non si dica, il pane fritto sarà pronto per essere gustato da tutti gli ospiti.

Se “Ecco la ricetta del pane fritto da prepara in batter d’occhio e adatto per tutte le occasioni” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Mangiare pane in quantità senza avere gonfiore addominale, ecco il segreto da copiare“.