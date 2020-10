In cucina c’è bisogno d’amore. E l’amore non manca nella ricca rubrica dedicata al buon cibo. Ogni giorno la Redazione si diverte con voi a dar vita ai piatti più disparati. Che siano pietanze dolci o salate poco importa. Qui in casa ProiezionidiBorsa conta la bontà dei risultati. Tra le ricette che vi mostriamo non poteva mancare la treccia di pan brioches. Molto simile alle morbide brioches esposte sui banconi dei bar, la treccia sarà molto più genuina se fatta in casa da voi. Procediamo subito con la ricetta per sei persone.

Ingredienti

250 g di farina di tipo 00;

250 g di farina manitoba;

200 ml di latte;

50 g di zucchero;

3 uova;

150 gr di burro;

10 g di lievito di birra.

Una soffice treccia di pan brioches per addolcire la giornata. Preparazione

Prima di realizzare la vostra treccia dolce, dovrete preparare in cosiddetto lievitino, composto dal lievito di birra sciolto in 100 ml di latte caldo. A questa miscela dovrete aggiungere anche 100 g di farina, in precedenza setacciata. Mettete il composto ottenuto in una piccola ciotola, ricopritelo con uno strato di pellicola trasparente e riponete la ciotola in un posto asciutto per circa un’oretta.

Ora, è il turno dell’impasto vero e proprio. Prendete una ciotola ed inserite la farina avanzata dalla preparazione del lievitino e lo zucchero. Mescolate bene ed aggiungete il lievitino che nel frattempo avrà raddoppiato la sua grandezza. Sempre mescolando aggiungete le uova. Potete versate tutto nell’impastatrice oppure con un po’ di energia mischiate velocemente con un cucchiaio in legno. Unite poi il latte versandolo a filo sull’impasto. Successivamente, aggiungete il burro per amalgamare meglio gli ingredienti. Alla fine, aggiungete anche un pizzico di sale. Una volta realizzata la struttura della vostra treccia lasciate lievitare per circa 2 ore.

Una volta lievitato, l’impasto sarà pronto per essere diviso in tre parti, realizzando tre salsicciotti. Unite questi filoni formando una treccia. Riponete la vostra creazione in uno stampo da forno rivestito con carta da forno e spennellate la superficie con un leggero strato di tuorlo d’uovo. Fate cuocere a 180° per circa 40 minuti ed ecco che la vostra treccia di pan brioches sarà pronta.

Se “Una soffice treccia di pan brioches per addolcire la giornata” vi è stato utile, leggete anche “Come preparare una treccia rustica ripiena in poche mosse”.