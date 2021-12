Gustose e profumatissime, queste polpette della nonna sono davvero un asso nella manica in cucina. Un’ottima idea per portare in tavola un secondo piatto di carne facile da preparare ma allo stesso tempo talmente buono da leccarsi i baffi.

Le polpette sono un grande classico della cucina italiana che rende felici grandi e piccini in pochi minuti. Una pietanza saporita e gradevole in qualunque variante. Moltissimi, infatti, sono gli ingredienti con cui possiamo creare le succulente palline di gusto. Ad esempio, ecco la ricetta facile e veloce delle fragranti polpette di cavolfiore. Un successo assicurato, da provare assolutamente.

Questa sera, invece, mostreremo queste morbidissime polpette in bianco pronte in 20 minuti che non hanno bisogno del sugo per conquistare tutti, parola della nonna

Ecco tutto l’occorrente per realizzare una decina di polpette in poche e semplici mosse.

Ingredienti

300 grammi di tritato di vitello, oppure di carni miste;

1 uovo;

20 grammi di burro;

4 cucchiai di parmigiano;

mezza cipolla;

mezzo bicchiere di vino bianco;

e mezzo litro di brodo di carne;

1 cucchiaio circa di pangrattato;

prezzemolo tritato (un ciuffetto);

sale e pepe e farina 00 q.b.

Procedimento

In una ciotola inserire il tritato di carne con l’uovo ed infine il prezzemolo tritato in precedenza. Aggiungere un pizzico di sale e amalgamare con cura con un cucchiaio. Poi aggiungere il parmigiano e il pangrattato.

A questo punto, quando il composto risulta omogeneo, creare circa una decina di polpette di media dimensione. Successivamente, bisognerà passare ad una ad una le polpette nella farina.

Poi, in una padella far soffriggere una mezza cipolla con un filo d’olio e aggiungere anche il burro. Dopo qualche minuto, inserire nella padella le polpette e sfumare con il vino bianco.

Far cuocere a fuoco moderato versando pian piano anche il brodo di carne in modo da coprire le polpette più o meno a metà.

Procedere con la cottura per circa 10 minuti, possibilmente con il coperchio. Girare le polpette anche sui lati per rendere la cottura uniforme. Infine, aggiungere sale e pepe e far “tirare” il sughetto fino a quando non diventa più denso e cremoso.

Ed ecco svelato come realizzare le morbidissime polpette in bianco pronte in 20 minuti che non hanno bisogno del sugo per conquistare tutti, parola della nonna.