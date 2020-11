Piccole, gustose e adatte a tutti, le polpette di cavolfiore rappresentano un’ottima alternativa vegetariana alle più tradizionali polpette di carne. Questi bocconcini genuini, da servire come antipasto, si faranno mangiare in un sol boccone. La preparazione è semplice e non ha bisogno di molte presentazioni. Dunque, ecco l’occorrente per 6 persone.

Ingredienti

650 g di cavolfiore;

1 uovo;

50 g di parmigiano grattugiato;

Prezzemolo q.b.;

Sale e pepe q.b.

Per impanatura

2 uova;

Pan grattato q.b.;

olio di semi.

Fragranti polpette di cavolfiore, una tira l’altra. Procedimento

Realizzare le polpette di cavolfiore sarà un gioco da ragazzi. Innanzitutto bisogna lavare, pulire e tagliare il cavolfiore a pezzi più piccoli. Far lessare in acqua bollente per circa 10 minuti e poi scolare con cura. In una ciotola versare i cavolfiori e con l’ausilio di una forchetta schiacciare e formare una purea. Aggiungere l’uovo e mescolare. Successivamente, aggiungere anche una manciata di prezzemolo ed infine il parmigiano grattugiato.

Poi, per concludere, aggiungere un pizzico di sale e anche una spolverata di pepe. Con i palmi delle mani creare le polpettine e immergerle nell’uovo e poi nel pan grattato per formare l’impanatura. A questo punto, friggere in olio caldo. Una volta dorate, scolare e riporre su un foglio di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Far intiepidire per qualche istante e servire. E voilà, le polpette di cavolfiore sono pronte per essere gustate. Faranno impazzire gli ospiti che non potranno fare a meno di chiedere il bis, Provare per credere! Inoltre, è possibile conservare le polpette in frigo per 1 paio di giorni al massimo.

