Come fare impazzire grandi e piccini in soli 5 minuti? Semplicemente portando in tavola queste deliziose polpette dal cuore tenero. Morbide dentro e croccanti fuori, queste sfiziose palline ricche di carne piaceranno davvero a tutti.

Chi ama le polpette, poi, non resisterà al desiderio di addentarne una dietro l’altra. Inoltre, questa ricetta sicuramente è una di quelle preparazioni facili e veloci che potrebbero salvarci il pranzo o la cena in un batter d’occhio. In prossimità delle festività natalizie, poi, è meglio tenere presente ricette facili e veloci da sfoggiare all’occasione.

Di carne ma non solo

Basta “sfogliare” la rubrica di cucina targata ProiezionidiBorsa per scovare ricette e preparazioni di tutti i tipi. Ovviamente, tra le prelibatezze più amate non possono mancare le polpette.

Ecco, ad esempio, le polpette golose e filanti senza pane e senza latte che salvano la cena in soli 10 minuti.

Per chi ama sperimentare in cucina, la ricetta che suggeriamo potrebbe essere davvero perfetta! Ecco delle facilissime polpette di cavolfiore. Ottime per consumare anche un alimento di stagione molto amato e versatile.

Infine, ecco una ricetta ricca di proteine e omega 3, da provare subito! Stiamo parlando di queste polpette di mare più buone di sempre.

Ed ora, è giunto il momento di svelare la ricetta facile e veloce delle morbidissime polpette della mamma senza mollica pronte in 5 minuti

Di seguito, tutto l’occorrente per la ricetta di questa sera.

Ingredienti per 4 persone

500 grammi di carne di manzo lessa;

1 patata media;

1 carota;

2 uova;

3 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato;

1 cucchiaio di prezzemolo tritato;

pizzico di noce moscata;

2 cucchiai di latte;

farina tipo 00 q.b.;

pangrattato q.b.;

sale e pepe q.b.;

olio di arachide per friggere.

Procedimento

La ricetta di oggi prevede l’uso della carne lessa. Questo è il vero segreto per avere polpette molto morbide.

Innanzitutto, bisognerà tagliare la patata e la carota a pezzetti. Poi, lessare i due ingredienti in acqua leggermente salata. Infine, scolarli e schiacciarli con una forchetta.

Prendere la carne lessa (oppure lessarla la momento), tagliarla e poi frullarla con un mixer.

Trasferire la carne tritata in una ciotola e unire anche la patata e la carota. Poi, aggiungere il parmigiano, il prezzemolo e la noce moscata. Mescolare e aggiungere anche sale e pepe. Infine, unire anche l’uovo e amalgamare con cura gli ingredienti. Ci vorranno anche meno di 5 minuti per preparare il composto.

A questo punto, con le mani formare tante piccole polpettine. In un piatto unire l’uovo con il latte. Poi, passare le polpette prima nella farina e poi nell’uovo. Infine, nel pangrattato.

A questo punto, far scaldare l’olio e friggere le polpette. Quando saranno dorate al punto giunto, scolarle e adagiarle su un foglio di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Infine, servire calde. Ed ecco perché è da non perdere questa ricetta facile e veloce delle morbidissime polpette della mamma senza mollica pronte in 5 minuti.