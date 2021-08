Un involucro croccante e un cuore morbidissimo, ricco di gusto e amico della salute. Queste polpette non solo conquisteranno i più golosi, grazie ad un sapore appetitoso, ma aiuteranno anche cuore e arterie.

A dirlo non siamo noi, ma gli esperti della Fondazione Umberto Veronesi che hanno proposto una ricetta davvero speciale, sbrigativa e gustosa. Con questa prelibatezza, il legame tra cibo e salute si stringe ancora di più. Di certo, non è un segreto che una sana alimentazione ed un corretto stile di vita apportino dei benefici a tutto l’organismo. In molti casi, infatti, seguire un piano alimentare adeguato riduce il rischio di malattie molto diffuse.

Ad esempio, questi alimenti amatissimi proteggono dal tumore al colon retto ma non tutti ne sono a conoscenza.

Sono in molti ad ignorare anche che mangiare 25-29 g al giorno di questi alimenti amatissimi riduce il diabete, l’infarto e altre patologie.

Ovviamente, la cucina è piena di alimenti che fanno bene alla salute ed elencarli tutti, ora, sarebbe impossibile. Tuttavia, le polpette che stiamo per preparare sono un esempio concreto di come si possa unire perfettamente il gusto con il benessere.

La ricetta, infatti, prevede il consumo di pesce spada, del merluzzo e delle alici. Tutti alimenti che, dicono gli esperti, sono ricchi di proprietà nutrizionali e utili al benessere del cuore e della circolazione. La presenza di omega 3, poi, favorisce anche la protezione delle cellule dall’invecchiamento. Inoltre, le proteine e i sali minerali contenute in questi pesci contribuiscono a migliorare la nostra salute.

Facili polpette dal cuore morbidissimo e ricche di proteine e omega 3 da provare subito

A questo punto, non ci resta che metterci all’opera e creare il nostro piatto succulento.

Ingredienti

150 g di pesce spada;

150 g di merluzzo;

4 alici;

250 g di ceci lessati;

6 cucchiai di pangrattato;

4 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale, pepe, aglio, peperoncino e prezzemolo q.b.

Procedimento

Per realizzare le polpette, bisognerà innanzitutto, far saltare in padella, con olio e aglio, il pesce spada insieme con il merluzzo.

Dopo qualche minuto e quasi a cottura ultimata, aggiungere anche i ceci e lasciar cuocere per circa 10 minuti. Subito dopo, bisogna occuparsi delle alici. Queste ultime, infatti, andranno pulite, spezzettate e unite agli altri ingredienti.

Infine, insaporire con un pizzico di sale, il peperoncino, una leggerissima spolverata di pepe e il prezzemolo tritato.

Successivamente, con l’aiuto di un mixer, si dovrà frullare il composto. Poi, con le mani formare le polpette e passarle nel pangrattato.

Infine, prendere una teglia ricoperta di carta da forno e disporre le polpette. Procede alla cottura al forno per 30 minuti circa, alla temperatura di 200 gradi. Ed ecco come realizzare delle facili polpette dal cuore morbidissimo e ricche di proteine e omega 3 da provare subito.