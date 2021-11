Il tempo sembra rincorrerci di continuo e a volte non ce n’è abbastanza neanche per cucinare. Per questo motivo andiamo sempre alla ricerca di ricette rapide ma che ci diano risultati stellari.

Per esempio, per una cena veloce e salva portafoglio, ecco come cucinare delle squisite fettine di petto di pollo. Oppure questi funghi, pronti in soli 10 minuti e farciti con un ripieno di bontà e un cuore filante.

In sostanza, la nostra nuova regola è: meno tempo ma bontà assicurata.

Questa, forse, è facile da rispettare se pensassimo ai primi, ai secondi o ai contorni. Ma per il dessert?

L’idea giusta la potremmo trovare in questo articolo con un dolce pronto in appena mezzo giro d’orologio.

Quindi, grembiuli alla mano e scopriamo questa strepitosa ricetta.

Morbidissima torta al cioccolato, si prepara in soli 5 minuti ed è buona da leccarsi i baffi

È lei la protagonista di questa corsa contro il tempo per preparare un dolce meraviglioso che conquisterà chiunque: la torta al cioccolato.

Che cosa ci ricorda?

Qualsiasi cosa sia, probabilmente sarà meravigliosa come la più bella pagina del nostro libro preferito, il nostro ricordo più felice e l’happy ending del film del cuore.

Questo perché la torta al cioccolato è una reale bontà. In più, è una torta senza tempo e, per fortuna, non saremo mai troppo grandi per gustarci questa delizia soffice al gusto di cacao.

La nostra, però, ha qualcosa di diverso rispetto alla versione classica. Si distingue non solo per la preparazione e la cottura velocissima ma anche perché è leggera e a base di prodotti più “light”.

Tuttavia, la vera particolarità sta nell’impasto: dimentichiamoci della farina, perché non ne avremo bisogno.

Ingredienti

3-4 cucchiai colmi di cacao amaro in polvere;

5-6 cucchiai rasi di fiocchi d’avena;

una bustina di lievito per dolci vanigliato;

1 uovo;

100 grammi di zucchero;

400 grammi di yogurt greco bianco e magro;

burro quanto basta per ungere la teglia;

zucchero a velo per guarnire.

Procedimento

Dopo aver preparato e aver sott’occhio tutti gli ingredienti, dobbiamo mescolarli insieme o con un’impastatrice elettrica o a mano con una spatola.

In ordine versiamo: lo yogurt, l’uovo, lo zucchero, i fiocchi d’avena e poi il cacao e il lievito setacciati.

Mescoliamo per bene e, in 5 minuti, avremo raggiunto una consistenza omogenea, liscia e perfettamente senza grumi. Ora siamo pronti per la cottura.

Imburriamo uno stampo per torta e foderiamo con carta forno.

Poi, versiamo il composto e lo livelliamo accuratamente sempre con l’aiuto di una spatola. Infine, facciamo cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 25 minuti.

Una volta raffreddata, se volessimo, potremmo cospargere un po’ di zucchero a velo per guarnire.

Quindi, eccola qui la nostra morbidissima torta al cioccolato, si prepara in soli 5 minuti ed è buona da leccarsi i baffi.

