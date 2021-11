Con le temperature più basse trascorrere il proprio tempo in cucina a preparare deliziosi piatti non è più una seccatura come in estate. Soprattutto l’utilizzo del forno diventa davvero piacevole e spesso utile anche per aumentare la temperatura in casa quando ancora non abbiamo acceso i riscaldamenti. Ma come per tutte le cose, c’è sempre il rovescio della medaglia, ovvero le pulizie. Quindi dopo aver pasticciato, ci toccherà rimboccare le maniche e darci da fare per rimuovere tutti i grassi della cucina. Anche se pulire stoviglie e scodelle può non essere proprio divertente, l’incombenza meno piacevole è sicuramente il forno. Soprattutto per le incrostazioni cui è soggetto perché non sempre gli dedichiamo il tempo necessario. Anche se in commercio esistono tantissimi prodotti, quelli che danno maggiori soddisfazioni agli occhi e alle tasche sono sicuramente i prodotti naturali. Si pensi ad esempio ai rimedi naturali per togliere le macchie dai tessuti. A tal proposito ecco i rimedi geniali e facilissimi per smacchiare velocemente le nostre tovaglie. Per avere allora un forno perfetto sembra impossibile ma con una spugna e questi ingredienti il vetro del forno sarà brillante. Si tratta in particolare di utilizzare prodotti che abbiamo sempre in dispensa in grado di garantirci risultati eccezionale con poca fatica. In tal modo oltre ad avere il forno e il vetro sempre pulito tanto da potercisi specchiare, non impatteremo neanche sulla salute del nostro pianeta.

Tra i rimedi naturali da seguire, il primo fra tutti, quando il vetro è particolarmente incrostato è il bicarbonato. Ovvero versiamo un po’ di acqua in 4 cucchiai di bicarbonato. In questo modo creiamo una pasta da spalmare su tutto il vetro. Lasciamo in posa per 20 minuti. A questo punto rimuoviamo con una spugna. Risciacquiamo con un panno in microfibra e asciughiamo con un panno ben asciutto, seguendo sempre lo stesso verso.

Un altro trucchetto per togliere anche le macchie gialle che si formano, è una miscela a base di detersivo per i piatti, sale fino e bicarbonato. Basterà metterla su una spugna o panno in microfibra e risciacquare con acqua calda. Se lo sporco è tanto, si potrà utilizzare il sale grosso.

Infine, potremmo creare una miscela fluida di acqua, aceto e bicarbonato e passarla su tutto il vetro del forno. Quindi rimuoviamo con una spugna e asciughiamo con un panno specifico per i vetri.

