La cucina ha da sempre appassionato una grande fetta di pubblico. In base al tempo a disposizione, molti oramai si cimentano in preparazioni più o meno complicate.

Grande aiuto, soprattutto negli ultimi anni, lo hanno dato i vari talent show culinari che intrattengono gli italiani, spronandoli nel provare. Inoltre, le continue influenze etniche, stanno portando chef professionisti e amatoriali a cercare sempre qualcosa di diverso, un sapore nuovo.

Quest’ultimo è il risultano dell’uso di ingredienti sempre nuovi e accostamenti sempre più azzardati. Proprio per questo, abbiamo mai pensato di usare gli alcolici in cucina? Non solo cocktail e digestivi, questi sono fra i migliori liquori che possono essere utilizzati in mille modi diversi in cucina.

Ogni liquore ha un compito diverso

Bottiglie di alcolici in casa ce l’hanno quasi tutti visto che possono essere un regalo di un ospite o un acquisto in previsione di una cena tra amici. Capita, però, che se non si è abituati a berli rimangono fermi in quella vetrinetta in salotto per chissà quanti mesi. Tra poco, con i nostri suggerimenti, avremo un valido motivo per consumarli in modo eccelso.

Il ruolo dei liquori in cucina è davvero ampio in quanto possono insaporire i cibi, ammorbidire carni, aromatizzare dolci. Talmente tanti compiti e tanti liquori diversi che è meglio vedere il tutto più nel dettaglio.

Come anticipato i superalcolici sono davvero tantissimi, ragion per cui andremo a vedere nello specifico solo alcuni di essi.

Grappa

Partiamo giocando in casa con questo nostro distillato da far invidia al resto del Mondo: la grappa. In cucina non è di facile abbinamento in quanto la sua parte aromatica e persistenza si sposano con poche preparazioni. Sicuramente il suo uso nei risotti non è mai sbagliato; un bicchierino di grappa in quelli a base di pesce o formaggi darà quella grinta in più aromatica.

Whisky

Il liquore britannico per eccellenza ha un sapore molto deciso e davvero speziato. Proprio per questo va abbinato con piatti che abbiano le stesse caratteristiche, come ad esempio quelli orientali. Gli spaghetti di soia con crostacei o la carne con funghi e bambù sono solo un paio di esempi. Ottimo il suo apporto aromatico anche nei dolci, soprattutto quelli a base di cioccolato, cannella e frutta.

Cognac

Spostandoci in Francia troviamo questo liquore che fa dell’eleganza, la delicatezza e la dolcezza le sue caratteristiche principali. I francesi lo utilizzano nella marinatura o la cottura della carne di selvaggina. Il suo sapore, infatti, da una sensazione di pulizia del palato quando si mangiano piatti troppo grassi e dai sapori intensi. Non tralasciamo il mondo della pasticceria dove il cognac si sposa egregiamente con il cacao amaro o nelle torte di mele e cannella.