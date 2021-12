Le feste natalizie sono un periodo di gioia e spensieratezza, un momento di relax in cui concedersi comportamenti non abituali durante il resto dell’anno. Questo vale soprattutto per la tavola. Nei cenoni delle feste indulgiamo in eccessi che difficilmente ci concederemmo in altre occasioni, come il consumo di alimenti non troppo sani. Le tavole in questo periodo sono piene di alimenti ricchi di zuccheri e grassi molto dannosi per la nostra salute. Fritti, insaccati, formaggi e bevande alcoliche sono i cibi a più alto contenuto di colesterolo.

Moltissimi si preoccupano di diabete e colesterolo ma gli zuccheri nel cibo potrebbero creare anche questi gravi danni

L’Università di Copenaghen nel 2019 ha condotto un interessante esperimento. I ricercatori hanno misurato il livello di colesterolo nel sangue a 25.000 pazienti prima e dopo le feste natalizie. A gennaio il valore del colesterolo era mediamente salito del 15% con punte del 20% per il colesterolo cattivo, LDL.

L’aumento del colesterolo non è l’unico pericolo per il nostro organismo, anche l’aumento degli zuccheri può essere molto pericoloso. Le feste sono il periodo dell’anno in cui si mangiano più dolci. L’eccesso di zuccheri non solo può favorire l’obesità, ma potrebbe provocare un aumento del volume di grasso attorno al cuore. Questo fenomeno nel lungo periodo potrebbe portare al diabete e a malattie cardiovascolari.

Gli zuccheri possono essere molto pericolosi anche per i denti e per l’intero cavo orale. Una alimentazione scorretta, specie se eccessivamente ricca di zuccheri, potrebbe portare a problemi come carie e parodontiti e a infezioni gengivali. Giustamente moltissimi si preoccupano di diabete e colesterolo ma gli zuccheri nel cibo potrebbero creare anche questi gravi danni alla nostra bocca.

Nelle prossime righe scopriremo 3 soluzioni per mettere al sicuro i nostri denti e la nostra bocca durante le feste natalizie ma anche durante il resto dell’anno.

Come proteggere denti e bocca

I drink sono una fonte di zuccheri a cui molti non prestano attenzione. Concediamoci pure la nostra bevanda alcolica preferita, ma dopo beviamo acqua e sciacquiamo la bocca dai residui dello zucchero.

La nostra bocca e i nostri denti sono più al sicuro se si evita di mangiare zuccheri ad ogni ora del giorno. Pochi sanno che dopo avere mangiato e bevuto, il cavo orale necessità di almeno un’ora per tornare allo stato neutro. Perciò, meglio limitare i dolci ai pasti principali, come pranzo, cena e colazione e a uno dei due spuntini della mattina o del pomeriggio.

Attenzione ai cibi che contengono saccarosio, glucosio, fruttosio, maltosio e melassa. Anche questi sono tipi di zucchero che se consumati in dosi elevate potrebbero creare danni a denti e bocca.

Durante le feste, e nel resto dell’anno, puntiamo sui cibi meno dannosi possibile per il nostro organismo, senza rinunciare al gusto. Per esempio nell’eterna sfida panettone contro pandoro ecco come limitare le calorie e quale preferire per non alzare il colesterolo cattivo.

Ovviamente durante le feste si ha paura d’ingrassare e questo porta a evitare dei cibi che siamo convinti possano fare lievitare i chili. Spesso alcune convinzioni alimentari sono errate e magari riguardano alimenti che si pensa facciano ingrassare. Questa bufala ridarà gioia a chi ama mangiare questo buonissimo cibo che farebbe anche dimagrire.

