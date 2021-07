Molti pensano che facendo una lunga camminata ogni giorno si possa dimagrire. Poi quando si pesano, si accorgono di non avere perso neanche mezzo kg. Come è possibile? Le cause sono due. La prima è che per dimagrire occorre abbinare ad un’attività fisica una dieta alimentare ipocalorica. La seconda causa è che probabilmente l’attività fisica svolta non è sufficiente.

Un efficace metodo di allenamento per bruciare grassi è il PHA, Peripheral Heart Action. Questo rivoluzionario sistema in 27 minuti brucia i grassi e tonifica i muscoli Un sistema che uno studio dei professori Asmussen e Mazin, considera molto efficace. Questo metodo di allenamento combina esercizi con pesi a esercizi aerobici. Chi non va in palestra e si limita all’attività aerobica, come corsa, nuoto, bicicletta od esercizi in casa, può comunque svolgere questi allenamenti efficacemente. Ovvero osservando il modo assolutamente migliore per perdere peso, bruciare grassi e combattere il colesterolo. Infatti l’attività fisica porta non solo diminuzione del grasso corporeo, ma anche benefici alla circolazione del sangue e alla pressione arteriosa. Addirittura una ricerca è giunta all’incredibile conclusione che c’è un legame finora sconosciuto tra questo fattore dell’organismo e il rischio dell’Alzheimer.

Il modo assolutamente migliore per perdere peso, bruciare grassi e combattere il colesterolo

Affinché il corpo possa bruciare più grassi possibile è importante fare l’attività aerobica all’interno della zona ottimale, quella che consente la maggiore perdita di peso. Per individuare questa zona ottimale occorre guardare alla frequenza del battito cardiaco durante l’attività fisica svolta. Per bruciare i grassi, si ottiene il massimo risultato mantenendo la frequenza cardiaca tra il 75% e il 90% di quella massima.

Ma come si calcola l’MHR, il Maximum Heart Rate, la frequenza cardiaca massima? La formula è semplicissima. Si sottrae al numero 220 l’età. Il numero ottenuto è l’MHR, ovvero il numero massimo di battiti per minuto (bpm) del cuore per quell’età. Per individuare la sfascia ottimale di frequenza cardiaca per bruciare grassi, basta calcolare il 75% e il 90% di quel valore. Si otterrà la fascia di battiti al minuto del cuore che permette di bruciare più grassi facendo un’attività fisica.