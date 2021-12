Le tanto attese vacanze natalizie, soprattutto per chi è lontano, diventano l’occasione per il ricongiungimento di amici e familiari. Questi giorni infatti sono caratterizzati dai numerosi pranzi e cene che diventano l’occasione per riunire tutti i componenti della famiglia vicini e lontani. Tuttavia tutti questi momenti di convivialità possono mettere a dura prova il girovita e scombussolare chi deve tenere costantemente a bada i valori del sangue. A tal proposito, per avere una vita lunga basterebbe seguire poche regole per tenere a bada la glicemia anche durante le vacanze di Natale.

Ecco perché con questo antipasto faremo un figurone durante le feste senza rinunciare al benessere. Infatti anche il salmone in questo antipasto sano e goloso per la cena di Capodanno in un’idea veloce e scenografica.

Quattro grandi alleati del benessere

Si tratta in particolare del pane di segale, del salmone, dell’avocado e del pompelmo. Un connubio perfetto per la salute dell’intestino, del fegato, del sistema cardiovascolare, scheletrico e per le funzioni cerebrali. Infatti il pane di segale è un’eccezionale fonte di fibre che promuovono la regolarità intestinale e peraltro tengono a bada colesterolo e zuccheri nel sangue. Pertanto grazie al consumo di segale si potrebbe ridurre il rischio di diabete e aterosclerosi. Inoltre grazie al potassio favorisce la salute cardiovascolare e grazie alla vitamina K, il fosforo e il calcio quella delle ossa.

Il salmone inoltre grazie agli omega 3 e ai numerosi antiossidanti, oltre ad essere gustoso, previene l’invecchiamento, stimola le funzioni cerebrali e favorisce la circolazione. A tal proposito, faremo un pieno di omega 3 e vitamina D con questo delizioso piatto leggero e autunnale.

Allo stesso modo è importante per tenere a bada il colesterolo, soprattutto durante queste feste, è l’avocado. Infatti sembrerebbe che un moderato consumo d’avocado possa associarsi ad un miglior metabolismo dei lipidi, con riduzione del colesterolo LDL. Nonché con un aumento del colesterolo buono. Infine, per pulire il fegato e limitare i danni del colesterolo alto ecco questo frutto invernale tutto da bere, ovvero il pompelmo.

Per la preparazione del nostro antipasto avremo bisogno di:

5 fette di pane di segale;

200 gr di salmone affumicato;

1 avocado maturo;

1 pompelmo;

sale e pepe rosa q.b.;

erba cipollina;

olio evo.

Per prima cosa tagliamo a metà l’avocado, eliminiamo il seme centrale ed estraiamo la polpa con un cucchiaino. La mettiamo in una ciotola insieme al succo di pompelmo, olio evo e un po’ di sale e la schiacciamo con la forchetta, fino ad ottenere una purea.

Con gli stampi natalizi creiamo delle piccole tartine dalle fette di pane. Successivamente le riscaldiamo nel forno a 180 gradi per pochi minuti. A questo punto, estraiamo il pane dal forno, lo cospargiamo di purea di avocado e aggiungiamo le fette di salmone affumicato. Infine decoriamo le tartine natalizie con un po’ di erba cipollina e qualche grano di pepe rosa.

A questo punto le nostre tartine saranno pronte per deliziare i commensali e decorare la tavola.