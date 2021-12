La stagione invernale è definitivamente arrivata e bisogna capire come riuscire a vestire bene senza soffrire i freddi intensi di questo periodo. In inverno, infatti, non bisogna mica abbandonare gonne o abiti corti, tanto a 20 che a 50 anni.

Basta solo puntare sull’outfit giusto, che valorizza il proprio fisico e rimane estremamente pratico e comodo. Infatti, sembra incredibile ma per gambe più belle basta indossare questo seducente accessorio che vale una fortuna nell’outfit invernale di chi lo sceglie.

Se è vero che nessuno si aspettava che sarebbero state loro le strepitose protagoniste delle passerelle, l’accessorio che segue conferma un po’ questo trend. Ecco di cosa si tratta e perché vale la pena indossarlo in questo periodo dell’anno.

Perché calze e collant sono gli alleati perfetti da sfruttare in inverno

I collant rappresentano la garanzia di poter scoprire le gambe anche con solo qualche grado sopra lo zero all’esterno. E, se indossato in questo modo, quest’accessorio regala qualche anno in meno ed è straordinario tanto con gonne lunghe che corte.

L’ultima tendenza è, però, incredibilmente speciale. Sono le calze bianche le vere protagoniste delle feste. Quel colore che quasi tutte le donne hanno indossato almeno una volta da bambine torna di moda anche per le età più adulte. Ma come indossare i collant bianchi senza correre il rischio di sbagliare? Ricreando uno dei possibili outfit descritti di seguito, ovviamente.

La prima proposta è veramente molto sobria ed elegante e adatta alle donne più mature. I collant bianchi sono davvero graziosissimi se indossati con un tailleur di giacca e minigonna rosa in tweed o tessuto Chanel.

Andrà bene anche un abito unico più formale e che cade dritto sul corpo, senza stringerlo. Completano il look delle scarpe Mary Jane bianche e un basco dello stesso colore.

Altra possibile idea di outfit è l’immancabile accoppiata di bianco e nero. Questa volta occorrerà abbinare il collant bianco con un tailleur gonna-blazer nero e mocassini col tacco dello stesso colore. Questo look va bene tanto per contesti formali come il lavoro che per le uscite fuori con gli amici. L’elemento di stile che fa la differenza potrebbe essere un colletto bianco a merletto che richiama le calze.

Le calze bianche stanno benissimo anche con tailleur grigi a scacchi o monocromatici.

Approfondimento

Anche dopo 50 anni basta truccare così gli occhi marroni o verdi per ringiovanire lo sguardo.