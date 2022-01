Quando svolgiamo le faccende domestiche, possiamo trovare degli insospettabili alleati, per esempio tra gli ingredienti della nostra cucina. Saponi e detergenti possono anche pulire, ma costano molto di più e sono più inquinanti di queste soluzioni naturali. In più, affidarci a detergenti naturali non significa affatto avere risultati più scadenti. Basta scegliere il prodotto giusto e faremo brillare ogni tipo di superficie.

Tra i detersivi naturali più utilizzati ci sono senza dubbio il bicarbonato, l’aceto e il limone. Ma abbiamo già visto che esistono anche altre soluzioni, spesso poco conosciute, come la farina. Oggi vediamo un altro alimento che può essere un grande alleato nella pulizia, anche se quasi nessuno lo sa. Molti utilizzano bicarbonato, aceto e limone ignorando che è quest’altro lo sgrassatore naturale più efficace sui tessuti. Grazie a questo ingrediente, che tutti abbiamo nella credenza, potremo eliminare anche le macchie più ostinate da vestiti, tovaglie e quant’altro. Vediamo di cosa si tratta.

Molti utilizzano bicarbonato, aceto e limone ignorando che è quest’altro lo sgrassatore naturale più efficace sui tessuti

È noto che bicarbonato, aceto e limone possano essere eccellenti soluzioni contro lo sporco. Ma c’è anche un altro ingrediente, sempre presente nelle nostre cucine, che può aiutarci ad eliminare le macchie più ostinate. Stiamo parlando dello zucchero.

Pochi sanno che con lo zucchero possiamo creare uno sgrassatore naturale di grande efficacia, specialmente sui tessuti. Basta qualche grammo di zucchero e un po’ di acqua. Aggiungiamo l’acqua allo zucchero a poco a poco, così da formare una pasta densa simile a un dentifricio. Una volta ottenuta la pasta a base di zucchero e acqua, applichiamola sulla macchia, strofinando un po’ con una spugna. Lasciamo che lo sgrassatore naturale faccia effetto, per circa una decina di minuti. Dopodiché, sciacquiamo a mano o in lavatrice.

Uno sgrassatore eccezionale specialmente per questa macchia impossibile

Possiamo utilizzare lo zucchero su ogni tessuto e per provare a eliminare ogni tipo di macchia. Ma lo zucchero è efficace soprattutto per eliminare dai vestiti le macchia di erba.

Quante volte ci è capitato di sporcarci durante una scampagnata, o che i bambini si sporchino giocando nei prati? Con un poco di zucchero anche la macchia d’erba (notoriamente difficile da mandar via) svanisce in poco tempo. In più, lo zucchero è molto efficace anche per pulire le superfici in pelle, come zaini, borse e scarpe, specialmente dalle macchie di unto.