Ci sono alcune pagine della nostra storia recente di Italiani che sono poco conosciute. Parlano di uomini e di situazioni lontane e difficili. Ma nelle quali ci siamo distinti per capacità e senso di umanità. Così fa piacere quando dei documentari fatti da registi famosi ci ricordano questi avvenimenti. Ed allo stesso modo quando questi contenuti sono disponibili gratuitamente in streaming. In particolare, all’interno del servizio offerto dalla RAI, ovvero RaiPlay. Il film documentario Santiago, Italia è disponibile gratuitamente su RaiPlay ed andrebbe visto almeno una volta per sentirci fieri.

Santiago, Italia

Questo documentario realizzato dal celebre Nanni Moretti racconta di fatti avvenuti in un Paese molto lontano da noi. Per la precisione a Santiago del Cile. Ma vede protagonisti degli italiani. Si tratta della ricostruzione di avvenimenti del 1973. Durante quell’anno il colpo di stato violento avvenuto in Cile portò al potere il generale militare Augusto Pinochet. Una volta preso il posto di Salvador Allende, un’ondata di violenza e di vendetta si scatenò sui sostenitori del precedente Governo. Quanti erano ritenuti sovversivi erano generalmente imprigionati e spesso torturati. Per molti si prospettò la via dell’esilio e della fuga. Si privarono molti dei più elementari diritti umani. Ed altri non furono più ritrovati.

La vicenda degli Italiani che è raccontata nel film si svolse in questo ambito. La nostra Ambasciata, gestita dal diplomatico Piero De Masi, accolse centinaia di rifugiati che cercavano rifugio dalle violenze. Molti saltavano all’interno dopo essersi arrampicati sulle mura, proprio mentre i soldati sparavano da lontano. Secondo le testimonianze fino a 250 persone si accalcavano contemporaneamente nei locali della nostra Ambasciata. L’Italia fu uno dei pochi Paesi a non riconoscere il Governo della giunta militare. E a procedere con operazioni di salvataggio umanitario.

Il film documentario Santiago Italia è disponibile gratuitamente su RaiPlay ed andrebbe visto almeno una volta per sentirci fieri

Il documentario parla di fatti storici, anche se ovviamente non si può parlare di materiale storiografico. Non si tratta nemmeno di un film imparziale, considerati alcuni interventi che vogliono avvicinare epoche e situazioni molto distanti tra loro. E questo nonostante, tra le interviste, sia dato spazio anche ad un militare della giunta di Pinochet. Eppure, ad anni di distanza, l’importanza di quel gesto umanitario risalta molto. Infatti, le Nazioni Unite e la Corte interamericana dei diritti umani nel frattempo hanno stabilito l’entità e la gravità di quelle violenze. Ed anche ricostruito il numero di gravi violazioni dei diritti umani. Rendendo così merito a quanti si sono adoperati per limitarle.

Inoltre, questo film ci ricorda quanto la storia non sia un fatto lontano dalle nostre esistenze e limitato ai libri. Ma si svolge accanto a noi. E spesso non ce ne rendiamo nemmeno conto. Ecco perché ci sentiamo di consigliare la visione del film di questo regista molto apprezzato.