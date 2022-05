Chi ha viaggiato negli Stati Uniti potrebbe aver notato degli strani oggetti sui portici di case e ristoranti: stiamo parlando di buste di plastica appese al sole, piene d’acqua e monetine. Questo geniale rimedio della nonna si sta sempre più diffondendo anche da noi. Ma a cosa serve esattamente?

Attenzione agli insetti fastidiosi e potenzialmente pericolosi

Contro gli insetti non sempre è necessario armarsi di pesticidi o repellenti chimici. Esistono anche soluzioni del tutto naturali per liberarsi degli ospiti indesiderati, come le bottiglie di vino posizionate nell’orto o sul balcone. In particolare, abbondano i rimedi per allontanare le zanzare, odiatissime perché pungono. Attenzione però anche agli insetti che sembrano del tutto innocui ma possono rivelarsi pericolosi.

Tra gli animali da non sottovalutare spiccano le mosche. Queste sono non solo fastidiose, ma anche potenzialmente dannose per la salute. Infatti, mosche e mosconi trasportano svariate specie di batteri che potrebbero contaminare il cibo, causando anche malattie pericolose. Per questo bisogna scacciare tali insetti dalla cucina e dai luoghi in cui mangiamo, per esempio balconi e terrazzi. Vediamo dunque come farlo in modo semplice, economico e naturale.

Molti stanno appendendo sacchetti pieni d’acqua e monete in casa o sul balcone e il motivo è davvero geniale

Tra i metodi naturali per scacciare gli insetti ne esistono alcuni davvero ingegnosi. Per esempio, c’è chi utilizza una pianta che non solo fa da repellente, ma elimina anche la puzza di fritto e pesce ed è adatta per preparare tisane diuretiche. Invece, un rimedio molto diffuso contro le mosche richiede solamente:

acqua;

monetine;

buste di plastica trasparenti;

nastro adesivo;

spago.

Vanno bene le monete di qualsiasi valore, ma il consiglio ovviamente è utilizzare quelle da uno o due centesimi, in modo da non sprecare troppi soldi. In alternativa si possono sfruttare anche dei pezzetti di alluminio. Una volta raccolto tutto il necessario, ecco come procedere:

riempire per metà le bustine di plastica con dell’acqua; inserirvi tre o quattro monete o pezzetti di alluminio; chiudere bene le buste col nastro adesivo; appendere le buste con lo spago sul balcone oppure davanti alle finestre da cui entrano le mosche.

Non è del tutto chiaro perché questo rimedio naturale funzioni. Una possibile spiegazione è che i riflessi luminosi creati dall’acqua e dalle monete risultino molto fastidiosi per le mosche. Ecco svelato perché molti stanno appendendo sacchetti pieni d’acqua e alluminio o monetine proprio sopra i davanzali! Non ci sono prove scientifiche che il metodo funzioni, ma provare non costa nulla.

Lettura consigliata

Per scacciare gli scarafaggi una volta per tutte basta questo ingrediente già presente in casa