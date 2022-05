Coltivare i pomodori sul balcone di casa propria è sinonimo di grande classe. Infatti, chi ha il lusso di avere un orto vicino a casa sa che verso l’estate arrivano i prodotti migliori e che basta usare al meglio la terra che si ha. Invece, chi non ha questa fortuna e vive nelle grandi città deve accontentarsi del proprio balcone. Alcuni sono davvero innovativi e coltivano ortaggi persino nella propria vasca da bagno. Per riuscire a farlo al meglio usano sicuramente uno di questi trucchi. Tuttavia, per chi vuole coltivare i pomodori sul terrazzo ci sono alcuni accorgimenti da prendere in considerazione. Soprattutto, perché molti fanno questi errori quando coltivano i pomodori sul terrazzo.

In primo luogo, ricordiamoci che il terreno dei pomodori deve essere concimato a dovere, perché le loro piante assorbono moltissimi nutrienti.

Infatti, per scegliere il terriccio da inserire nel vaso dobbiamo chiedere consigli al nostro vivaio e non usare della terra già usata per altre colture simili. In special modo, dobbiamo evitare la terra che ha ospitato la coltura di patate, melanzane o zucchine.

Molti fanno questi errori quando coltivano i pomodori sul terrazzo o sul balcone di casa in vaso

Dovremmo fare anche attenzione a bagnare le piante per avere dei pomodori dolci e saporiti. Infatti, anche se pensiamo il contrario se versiamo troppa acqua ci ritroveremo con una pianta rovinata, così come se ne versiamo troppa poca. Anche il sole è importante e più ne prende la pianta e meglio è.

In particolare, non ci dovremmo dimenticare che il pomodoro è una pianta da frutto originaria dell’America Latina: vuole tanto sole ma pochissimi ristagni d’acqua vicino alle foglie e alle radici. Quindi, assicuriamoci che il nostro vaso permetta una buona circolazione dell’acqua con gli appositi buchi sul fondo. Se vediamo che sono troppo piccoli, li possiamo allargare con delle forbici o con un coltello.

Infine, anche e soprattutto per la coltivazione in vaso dobbiamo assolutamente evitare l’errore di mettere troppe piantine troppo vicine le une alle altre. Infatti, sebbene la pianta di pomodoro vada verso l’alto non è in grado di reggere il peso di frutti grandi e maturi e dunque va aiutata con degli stecchetti.

