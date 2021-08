Niente di più odioso che vedere gli scarafaggi passeggiare indisturbati per la casa. Chi lotta contro questi insetti probabilmente le ha già provate tutte, spendendo anche un bel po’ di soldi. Ma esiste un rimedio della nonna semplice ed efficace, peraltro quasi a costo zero. Infatti, per scacciare gli scarafaggi una volta per tutte basta questo ingrediente già presente in casa: scopriamo quale.

La lotta alle blatte

Con l’arrivo delle temperature autunnali, non bisogna abbassare la guardia contro gli scarafaggi. In molti sono convinti che questi animali muoiano durante l’inverno.

Ma non è assolutamente così: benché meno visibili, le blatte restano presenti. Si tratta infatti di insetti con grande capacità di resistenza al freddo. Peraltro, con il riscaldamento acceso, le case e gli appartamenti diventano habitat perfetti per la loro proliferazione.

La presenza degli scarafaggi non è solo spiacevole, ma anche pericolosa. Non si deve temere il morso di questi insetti: non hanno un vero e proprio pungiglione, e tendono a scappare piuttosto che ad attaccare l’uomo. Tuttavia, le blatte possono veicolare diverse malattie, come la salmonellosi, la tubercolosi, l’epatite. Inoltre, alcune persone possono avere reazioni allergiche causate da sostanze presenti nella saliva e nel corpo degli scarafaggi.

Insomma, si tratta certamente di insetti che nessuno vuole in casa. Ma qual è il metodo per allontanarli?

Per chi vuole liberarsi degli scarafaggi, esistono in commercio svariati pesticidi. Queste sostanze, però, hanno un problema: spesso non sono adatte alle case in cui sono presenti bambini e animali domestici. Possono infatti nuocere alla loro salute.

In tal caso, è meglio orientarsi verso metodi naturali. In particolare, c’è un rimedio della nonna decisamente non tossico, che costa pochissimo e richiede ancor meno sforzo. Non bisogna nemmeno acquistare alcun prodotto al supermercato. Basta, come detto prima, un ingrediente che praticamente tutti hanno già in casa: il limone.

Pare infatti che l’odore di questo frutto non sia apprezzato dagli scarafaggi. Benché non uccida gli insetti, il succo di limone dovrebbe essere abbastanza per tenerli lontani. Ma come fare per diffondere l’odore per tutta la casa? Un metodo davvero semplice è aggiungere del succo di limone all’acqua con cui si lavano i pavimenti. In questo modo ci si assicurerà che il repellente naturale sia presente in tutte le stanze.

Non esiste alcuna prova scientifica riguardo questo metodo, ma in molti lo usano con soddisfazione. Peraltro, rende la casa splendente e profumatissima, senza porre alcun rischio per gli animali domestici e i bambini. Insomma, può sicuramente valere la pena provare questo rimedio della nonna. Magari in combinazione con la pianta in grado di allontanare tutti gli insetti in un colpo solo.

