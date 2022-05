Gli inestetismi della pelle sono tra quelli che causano più insicurezze alle persone di tutte le età. Purtroppo brufoli, punti neri o pelle secca e squamosa, non sono inconvenienti che colpiscono soltanto i teenager, ma potremmo esserne vittima anche in età adulta. Per questo, negli anni è nata una fiorente industria di prodotti per la cura della pelle, che promettono di fare miracoli per farci ottenere una pelle liscia, elastica e priva di imperfezioni come quella di un bambino. Naturalmente, però, non esistono cure miracolose e per ottenere una pelle sana è necessario applicare alcune regole di comportamento. Molti si chiedono come fare, per fortuna queste regole sono poche e alla portata di tutti.

L’importanza dell’idratazione

Lo sappiamo: la salute della nostra pelle e del nostro corpo inizia dalla tavola. E in particolare è importantissimo mantenerci idratati per fare in modo che anche la nostra pelle sia elastica e giovanile. I consigli sono sempre gli stessi: dobbiamo bere molto (soprattutto durante la stagione estiva) e consumare regolarmente cibi ricchi di acqua, in particolare la frutta, come anguria, melone, mango o pere. La frutta, grazie alla sua abbondanza di vitamine, è un toccasana per tutto il corpo e anche per la pelle. Ci aiuta infatti a prevenire problemi a pelle, capelli e denti.

Molti si chiedono come avere una pelle sempre perfetta, la risposta inizia con questi tre consigli

La seconda regola è la protezione. Non si ripete mai abbastanza spesso che è sempre necessario applicare la crema solare quando siamo esposti al sole, e non soltanto in spiaggia. Prendiamo l’abitudine di indossarla sempre, sia d’inverno che d’estate, anche quando siamo in città. La nostra pelle, in particolare quella del viso e delle mani, ci ringrazierà.

Applichiamo ogni sera una crema idratante

Molti si chiedono come avere una pelle sempre liscia e idratata, e il terzo consiglio per ottenerla è quello di applicare regolarmente non soltanto la crema solare, ma anche la crema idratante. Facciamoci consigliare da un’estetista la crema idratante più adatta a noi e applichiamola religiosamente ogni giorno.

La crema idratante va applicata anche se abbiamo la pelle grassa

Molti pensano erroneamente che chi ha la pelle grassa non abbia bisogno di applicare la crema idratante, ma questo è un errore. La crema idratante, infatti, ci aiuta a “bilanciare” la quantità di sebo presente sulla nostra pelle e andrebbe applicata da tutti, sia chi ha la pelle grassa, sia chi ha la pelle secca.

