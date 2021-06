Tutti sappiamo che la protezione solare è assolutamente fondamentale quando veniamo esposti al sole per periodi prolungati, specialmente se abbiamo la pelle molto chiara. Ma se ci viene quasi automatico proteggere il viso, le braccia e le gambe, molti non pensano a un’altra parte del nostro corpo che è sempre esposta al sole, ma non riceve la stessa attenzione. E tale dimenticanza può essere pericolosa, perché in questa zona del corpo la pelle viene esposta continuamente ai raggi solari, con le conseguenze nefaste sulla salute che ben conosciamo. È questo il punto dove ci dimentichiamo sempre di mettere la crema solare e dove la pelle diventa sempre più fragile e delicata.

Attenzione alla punta delle orecchie

Ma di quale parte del corpo stiamo parlando? Quella che trascuriamo sempre spalmandoci la crema solare: la punta delle orecchie. Proprio così: molti non pensano che anche le orecchie devono essere protette. Se ci è capitato di tornare a casa dalla spiaggia o da un’escursione in montagna con le orecchie doloranti, probabilmente non ce lo dimenticheremo più, ma in quel caso è ormai troppo tardi: il danno è fatto. È questo il punto dove ci dimentichiamo sempre di mettere la crema solare e dove la pelle diventa sempre più fragile e delicata.

Ma qual è il metodo migliore per distribuire la crema solare anche sulle orecchie e non dimenticarcele?

Non trascuriamo collo e petto

Prendiamo l’abitudine di distribuire bene la crema solare anche sulle orecchie nello stesso momento in cui la applichiamo al viso. Se la crema è troppo densa, possiamo diluirla leggermente con acqua per semplificare l’applicazione. E a proposito di parti del corpo trascurate: non dimentichiamo collo e decolleté. Sono tra le porzioni di pelle che si bruciano di più e tra le più dolorose. Per non parlare del fatto che sono anche tra quelle più soggette alla formazione delle rughe. E come tutti sanno, i raggi solari invecchiano la pelle.

Ma non è soltanto la pelle a necessitare di protezione dai raggi UV: anche i nostri capelli devono essere protetti. Ecco come creare una crema naturale per i nostri capelli quando andiamo in spiaggia.