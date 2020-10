Quando avete cominciato a notare delle rughe nello specchio? Iniziano dal contorno occhi e in poco tempo sembrano essersi diffuse ovunque, dalla fronte, al collo, al contorno labbra. Per la maggior parte di noi succede intorno ai 25 anni, e subito vogliamo correre ai ripari. Ma non lasciatevi ingannare dai prodotti in commercio! In commercio esistono migliaia di prodotti che assicurano miracoli contro le rughe, ma come probabilmente sapete, nella maggior parte dei casi si tratta di una truffa. Prodotti dai prezzi esorbitanti che si presentano come elisir di giovinezza ma la cui efficacia si rivela molto limitata.

Ma non tutto è perduto, mantenere una pelle giovane non è impossibile. Oggi vi sveleremo un segreto: ecco il trucco antinvecchiamento più efficace, l’unico prodotto che funziona contro le rughe.

Ecco il prodotto antinvecchiamento più efficace

Che cosa sono le rughe? Si tratta di righe o solchi che si formano sulla superficie della pelle e col tempo si fanno sempre più profonde, fino a segnare permanentemente la nostra epidermide. Si possono formare su tutto il corpo, ma le più comuni sono certamente quelle sul viso e sul collo, di cui tutti temiamo la comparsa.

Le rughe si formano quando la nostra pelle invecchia e perde elasticità. La molecola che dona elasticità alla nostra pelle e previene la formazione delle rughe si chiama collagene. Purtroppo più invecchiamo più la quantità di collagene nella nostra pelle diminuisce. È stato calcolato che a partire dai 30 anni perdiamo mediamente l’1% del collagene nel nostro corpo ogni anno.

Che cosa causa la perdita di collagene e come possiamo evitarla?

Il più grande nemico della nostra pelle è il sole. I raggi UV infatti, componenti delle radiazioni solari, distruggono le molecole di collagene, e causano la formazione di rughe.

Quindi ecco il trucco antinvecchiamento più efficace, l’unico prodotto che funziona contro le rughe: si tratta della crema solare!

Soltanto proteggendoci dalle radiazioni solari, infatti potremo evitare l’invecchiamento della nostra pelle. La crema solare è il prodotto più utile per combattere la formazione delle rughe.

Ricordatevi di indossarla tutti i giorni, anche d’inverno, e la vostra pelle vi ringrazierà rimanendo giovane più a lungo.