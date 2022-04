È la regina dei fiori non c’è dubbio, con i suoi colori, le sue forme, i suoi profumi. Anche se ha varietà che allietano la nostra vista tutto l’anno, è con i mesi primaverili che esprime tutta la sua bellezza.

Ma c’è un altro modo per godere delle sue caratteristiche, altro che metterla in un semplice vaso. Infatti, con i suoi petali possiamo preparare piatti sfiziosi da apprezzare prima con gli occhi e poi con il palato. Delle sue parti “reali” non buttiamo via quasi nulla a scopo culinario. No a radici e rami, sì a foglie, petali, boccioli, persino i cinorrodi, che possono essere usati in cucina.

A parte radici e rami, possiamo mangiarne tutte le parti

Sono le rose, queste campionesse di charme, che passano dal giardino alla tavola con la solita loro grazia. Attenzione, però, bisogna scegliere esemplari non trattati con pesticidi, perché dobbiamo sempre ricordarci della sicurezza nostra e dei nostri cari. Un’alternativa consigliata è cercare rose commestibili presso i vivaisti affidabili. I petali della rosa hanno un sapore delicato e regalano ai piatti un tenue profumo.

Tra le ricette che possiamo realizzare, ci sono alcuni primi piatti, come questi deliziosi paccheri ai gamberetti (gli ingredienti sono per 2 persone). Servono:

200 g di paccheri;

20 g di gamberetti;

una zucchina chiara di media grandezza;

una rosa non trattata;

4 cucchiai di olio EVO;

2 pizzichi di sale (oltre quello per l’acqua della pasta).

Molti sanno che è la regina dei fiori ma sono in pochi a conoscere il suo superlativo uso in cucina per piatti insoliti e di gran gusto

Attenzione: usiamo rose, oltre che non trattate, anche non sfiorite, con i petali consistenti. Questi li togliamo con delicatezza, laviamoli con poca acqua e asciughiamoli con carta da cucina. Per il condimento, poniamo in una padella antiaderente olio, gamberetti, la zucchina tagliata a listelle sottilissime, la metà dei petali. Aggiustiamo di sale cucinando per una decina di minuti. Intanto cuociamo i paccheri nell’acqua bollente e salata. Quando sono bene al dente, buttiamoli nella padella con poca acqua di cottura unendo gli altri petali. Mescoliamo velocemente e serviamo.

Anche se molti sanno che è la regina dei fiori, è possibile organizzare con la rosa, oltre che una pasta insolita, pure una super insalata, verde e rosa/rossa. Gli ingredienti sono sempre per 2 persone.

Servono:

100 g di rucola;

100 g di spinacino;

200 g di prosciutto San Daniele tagliato a listarelle;

100 g di radicchio rosso;

6 cucchiai di olio Evo;

pizzico di sale;

qualche goccia di limone;

petali di una rosa non trattata.

Preparazione veloce: in una insalatiera unire i vari prodotti, condire e mescolare bene.

