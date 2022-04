Da servire tra gli aperitivi, e come antipasto, la bruschetta spicca tra le preparazioni che sono davvero alleate del gusto. E che permettono peraltro di consumare il pane raffermo e di condire con ingredienti che in genere si trovano facilmente in frigo o nella dispensa.

Inoltre, sebbene prepararla sia molto semplice, pure per la bruschetta ci sono delle regole generali da seguire affinché questa sia davvero perfetta. Sia quando si usa la padella per tostare il pane. Sia quando, invece, si preferisce utilizzare il forno. Vediamo allora, nel dettaglio, quali sono tutte le regole, peraltro semplicissime, al fine di portare in tavola sempre una bruschetta perfetta.

Come fare una bruschetta perfetta e veloce dalla padella a quella morbida in forno con queste semplicissime regole da seguire

Nel dettaglio, per una bruschetta a regola d’arte le regole di base sono quattro. E spaziano dalla scelta del pane, prima di tutto, alla cottura, e passando per il condimento. E fino ad arrivare alla regola, assolutamente da non trasgredire, per cui la bruschetta deve essere sempre cotta e mangiata. Proprio per chi si chiede come fare una bruschetta perfetta e veloce.

In particolare, per la scelta del pane è bene non farsi abbindolare dai prodotti che si trovano al supermercato. Ovverosia, il pane confezionato per bruschette non è la scelta migliore per una bruschetta degna di questo nome. In quanto il pane migliore è sempre quello casereccio in quanto caratterizzato da una mollica compatta che agevola il corretto assorbimento del condimento.

Per quel che riguarda invece la cottura, è vero che abbiamo detto che il pane si può tostare in padella o in forno. Ma per una bruschetta davvero perfetta la cottura ideale è sulla griglia ben calda. Passando invece al condimento, prima di farcire occorre sempre strofinare uno spicchio d’aglio e aggiungere un filo d’olio precedentemente mescolato ed un pizzico di sale. Solo dopo, aggiungere magari il pomodoro e mangiare subito. Perché la vera bruschetta, come sopra detto, è sempre quella cotta e mangiata.

Quali sono le soluzioni alternative alla classica farcita con il pomodoro

Seguendo le regole sopra indicate, inoltre, la bruschetta si potrà farcire con creatività pure senza il classico pomodoro fresco a pezzetti. Per esempio, si può preparare una gustosa e croccante bruschetta con il pesto alla genovese o con le verdure grigliate. Ma anche con il salmone affumicato ed erba cipollina. Oppure ancora con creme e patè.

