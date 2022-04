A metà strada tra Firenze e Roma troviamo due borghi medievali che ci rapiranno con la loro arte e il loro imperdibile cibo

L’Italia è un posto favoloso 365 giorni l’anno, ma è probabilmente con il sole primaverile che la maggior parte del Paese dà il meglio di sé. Le temperature si alzano, lasciando indietro il brutto tempo invernale, ma allo stesso tempo non si ha il clima afoso dell’estate. Insomma, è il momento perfetto per fare un bel viaggetto.

Oggi parliamo in particolare del centro Italia e conosceremo due mete clamorose che si trovano a metà strada tra Firenze e Roma. Si tratta di due borghi medievali che ci rapiranno per la qualità della loro arte e, ovviamente, per le loro delicatezze gastronomiche.

I borghi che ci lasceranno a bocca aperta

Il primo borgo di cui vogliamo parlare è Montepulciano, che si trova in Toscana, a circa un’ora e mezza da Firenze. Gli amanti del vino conoscono bene questo nome, perché il Montepulciano è proprio una varietà di vino. Si capisce, quindi, che una delle tappe fondamentali in una gita in questa zona è in una vigna, a fare una buona degustazione. Il Montepulciano, poi, è perfetto con delle pappardelle al sugo di lepre oppure con i crostini con la milza.

Tra un pasto e l’altro, poi, c’è anche tanto da visitare. Montepulciano è racchiusa in tre cinte murarie, che sono state costruite in varie epoche storiche. Al di fuori delle belle mura possiamo vedere la Chiesa di Sant’Agnese e poi entrare nel centro storico passando per la Porta di Gracciano, tuffandoci in mezzo alla storia di questo luogo.

Montepulciano è ricco di zone che testimoniano la sua grandezza nel Rinascimento e propone anche alcuni scorci curiosi. Consigliamo, ad esempio, di andare a vedere la Torre dell’orologio, sovrastata dalla maschera di Pulcinella che scandisce le ore in città.

Un po’ più vicino a Roma, ad un’ora e mezza circa, troviamo invece Orvieto, un fantastico borgo umbro che ci rapirà. Ha un aspetto imponente, abbarbicata su una rupe rocciosa che sovrasta l’ambiente circostante. Poi, una volta entrati in città, possiamo lasciarci stupire dal Duomo gotico, la Cappella di San Brizio e il Pozzo di San Patrizio.

Tutti questi luoghi di interesse sono Rinascimentali e rappresentano la grandezza di Orvieto in quel periodo. Un borgo davvero imperdibile, che tra l’altro regala anche ottimo cibo: consigliamo soprattutto la gallina ‘mbriaca, cotta nel vino rosso, per un secondo impareggiabile.

