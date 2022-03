A qualcuno potrebbe far storcere il naso per il suo colore, ma questa pasta è buonissima ed è perfetta con i gamberetti

Se chiudiamo gli occhi e pensiamo alla pasta ci vengono in mente due cose: il colore giallo paglierino e l’odore di grano. In Italia abbiamo così tante forme diverse che non possiamo pensare tutti allo stesso tipo di pasta, ma al suo colore e all’aroma che sprigiona non ci sono troppi dubbi.

Tuttavia, il genio gastronomico italiano è riuscito a creare della pasta partendo da materie prime molto diverse. Conseguenza naturale di tutto ciò è il diverso colore che la pasta assume quando la produciamo con ingredienti diversi dal solito.

La pasta verde delle lasagne di Bologna è abbastanza conosciuta, ma la pasta nera molto meno. Certo, conosciamo i sughi neri ma la pasta proprio no. A qualcuno potrebbe far storcere il naso per il suo colore insolito, ma questa pasta è proprio ideale per un buonissimo sugo con i gamberetti.

La pasta nera

Questo tipo di pasta è tipico di alcune regioni del Sud Italia e più generalmente delle zone costiere del nostro Paese. Si tratta di una pasta i cui ingredienti fondamentali (uova, farina e acqua) si associano all’inchiostro di seppia. In particolare, quest’ultimo ingrediente conferisce alla pasta un accenno di sapidità che ci fa pensare subito al gusto del mare.

La ricetta è davvero facile perché basta versare la farina (meglio se di semola) su un tagliere di legno e poi seguire le normali procedure per fare la pasta in casa. Quindi, cratere al centro, uova e cominciamo a mescolare fino a quando non aggiungiamo che l’inchiostro di seppia e l’olio extravergine di oliva. In seguito, si lascia riposare l’impasto per almeno mezz’ora e poi si creano delle fettuccine.

Ingredienti per il sugo

Pasta nera;

200 grammi di gamberetti;

un bicchiere di vino bianco;

olio extravergine di oliva;

prezzemolo e timo.

Il sugo deve naturalmente ricordare il mare ed essere molto veloce da preparare.

Quindi, mettiamo a bollire dell’acqua e quando è pronta versiamo la pasta.

In una padella versiamo abbondante olio extra vergine di oliva e accendiamo il fuoco. Quando si scalda versiamo i gamberetti che abbiamo pulito e li facciamo scottare da entrambi i lati. Sfumiamo con il vino bianco e poi aggiungiamo il prezzemolo tritato e il timo.

A questo punto scoliamo la pasta nera e la facciamo ripassare per un minuto in padella. Il piatto poi è pronto.

