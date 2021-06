La rosa è anche chiamata “la regina dei fiori”, conosciuta da tutti per la sua incredibile maestosità e bellezza.

Questa pianta non è molto semplice da coltivare e mantenere, proprio perché le rose hanno esigenze particolari e richiedono attenzioni e cure costanti.

Necessita infatti di essere particolarmente seguita e curata in estate, quando i fiori iniziano inevitabilmente ad appassire.

In questa stagione calda dobbiamo essere preparati ad effettuare lavori di manutenzione ordinaria, specie quelle posizionate in vaso.

Per avere le rose sempre fiorite in estate basta solo 1 semplice trucchetto

Per permettere un’ottimale fioritura della rosa dovremo avere un terreno ricco di sostanze nutritive, come il ferro, in cui piantarla.

Il terreno deve essere ben drenato e periodicamente arricchito con il concime più adatto alla varietà di rosa che abbiamo.

È fondamentale che sia posta in una posizione ben soleggiata e annaffiata quotidianamente, usando acqua a temperatura ambiente, specie se le temperature sono alte.

Bisogna sapere che le rose non sopportano i terreni secchi, per questa ragione devono disporre di una buona quantità d’acqua per mantenersi belle e sane.

Dovremo annaffiare il terreno alla base della pianta, evitando di gocciolare sulla vegetazione, mantenendo intanto il suolo umido per più tempo con la pacciamatura.

La pacciamatura è un ottimo alleato contro lo sviluppo delle infestanti che potrebbero essere sfavorevoli per la salute delle rose.

Andremo a potarle anche in estate, sia per migliorarne l’aspetto sia per preservarne la salute; oltre ad eliminare i succhioni, si devono asportare anche le ramificazioni rotte.

Grazie a questo metodo, sia la luce che l’aria riusciranno a penetrare nel cespuglio, favorendone il benessere.

Per avere le rose sempre fiorite in estate basta solo 1 semplice trucchetto, la cura costante della pianta è il segreto per il suo mantenimento.

Generalmente anche i suoi fiori devono essere, eliminandoli dalla pianta ogni volta che appassiscono: così favoriremo un altro sboccio a fine stagione.

Invece, quando parliamo di specie a singola fioritura, dovranno essere diradati ancora prematuri così da avere boccioli più grandi.

