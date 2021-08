Le pesche che compriamo d’estate sono davvero uniche. In particolare, è per la questione della stagionalità. Infatti, le pesche crescono sui nostri campi essenzialmente d’estate. Quando troviamo al supermercato delle pesche anche d’inverno c’è una ragione.

Infatti, grazie al commercio internazionale e ai trasporti a temperature controllate le pesche ci arrivano da molte parti del Mondo. D’altra parte, ci sono delle pesche che in pochissimi vogliono comprare, anche d’estate. Infatti, molti non le comprano al supermercato ma queste pesche sono davvero eccezionali.

Frutta che nessuno o quasi vuole comprare

Le pesche hanno molta acqua di per sé. In particolare, le pesche migliori sono quelle che maturano sull’albero e non in una cella frigo. Il problema è che se il raccoglitore raccoglie la pesca a completa maturazione sull’albero crea un problema.

In soldoni, questa frutta ha il rischio di perdere velocemente un po’ di consistenza. Di conseguenza, inizia a diventare più molliccia nella parte esterna. Il consumatore che non si interessa di agricoltura non sa però che queste pesche sono davvero eccezionali, soprattutto per una preparazione. Vediamola insieme.

Noi di ProiezionidiBorsa sappiamo bene che per avere una vita sana dobbiamo mangiare tanta frutta e verdura. Alcune persone, tuttavia, si lasciano scoraggiare dall’atto di sbucciare la frutta. Nessun problema: in un precedente articolo, infatti, abbiamo dato al Lettore una grande soluzione per farlo velocemente senza sporcarsi.

Ora, per quanto riguarda le pesche “ammaccate”, sono perfette per preparare degli ottimi frullati. In poche parole, una volta che abbiamo comprato queste pesche le sbucciamo, le laviamo e le inseriamo quindi in un frullatore. Se vogliamo avere un frullato fresco, aggiungiamo un po’ di ghiaccio e il gioco è fatto. In questo modo, non solo sprecheremo di meno ma eviteremo anche di inquinare.