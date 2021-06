Avere le mani appiccicose quando mangiamo la frutta è una sensazione molto spiacevole. Cerchiamo di capire meglio cosa succede: fa caldo, abbiamo mangiato e siamo a tavola cercando di togliere la buccia di una pesca. Oppure, cerchiamo di snocciolare le ciliegie, che come si sa non ci stancheremmo mai di mangiare. Infine, abbiamo quelle bellissime fragole rossissime che hanno quell’odore così gradevole che non possiamo fare altro che mangiarle.

A dire la verità, sulle fragole ci sarebbe anche un’altra cosa da dire. Non lo facciamo apposta, ma troppo spesso sbagliamo clamorosamente a lavarle e a tagliarle. Noi di ProiezionidiBorsa, in questo articolo, abbiamo dato un grande suggerimento e una mini guida per evitare ogni errore.

Oggi parliamo, però, delle mani e di come averle sempre pulite e mai appiccicose. Infatti, mai più mani appiccicose mangiando pesche, fragole e ciliegie grazie a questo trucco.

Macedonia o previdenza

Tagliamo la testa al toro: alcuni frutti o li dobbiamo sbucciare o snocciolare. In ogni caso, col caldo rischiamo che ogni frutto ci lasci un po’ del suo succo sulle mani.

Ecco perché abbiamo le mani appiccicose. Tuttavia, dobbiamo sempre tenere a mente di mangiare le fragole, le ciliegie e le pesche. Come fare dunque?

Ebbene, possiamo compiere queste azioni prima di iniziare a mangiare il pasto. Invece di tenere i frutti ancora da sbucciare o snocciolare per la fine del pasto, pensiamoci prima.

Mai più mani appiccicose mangiando pesche, fragole e ciliegie grazie a questo trucco

Possiamo creare delle favolose macedonie prima di iniziare a mangiare, avendo così la possibilità di lavarci le mani a dovere.

Inoltre, possiamo sempre tagliare e sbucciare la frutta per poi conservarla nel frigo. Certo, dobbiamo assolutamente conservarla al fresco e consumarla in giornata.

Magari, potremmo mettere del ghiaccio nel piatto in cui conserviamo la frutta: sarà ancora più fresca e gustosa! E soprattutto le nostre mani saranno pulite e non appiccicose anche alla fine del pasto.