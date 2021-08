Pensavamo che solo gli alimenti avessero una scadenza da rispettare per evitare l’insorgenza di problemi di salute. Eppure, dopo aver letto questo articolo, scopriremo che non è così. Anche alcuni “oggetti”, che abitualmente e ogni giorno utilizziamo per la cura di noi stessi e della casa, non sono per sempre. Rimarremo a bocca aperta nello scoprire che alcuni di questi devono necessariamente essere cambiati dopo un determinato periodo di tempo. Si trovano nei nostri bagni e nelle nostre camere da letto e sembra assurdo ma questi oggetti che usiamo quotidianamente hanno una scadenza e bisogna buttarli.

Camera da letto

Il cuscino che utilizziamo ogni notte per dormire, oppure quello del divano, se capita di dormirci, andrebbe sostituito ogni anno. Con lo scorrere del tempo il cuscino si deteriora e perde la sua efficacia, perché si deforma e non riesce più a sostenere una corretta postura. Chiediamoci perché spesso ci svegliamo con la cervicale infiammata. Ci si anche annidano gli acari, i germi e i batteri.

Ogni 6 mesi, invece, dovremmo cambiare le pantofole, perché, nonostante la pulizia della casa, la polvere, gli acari e i batteri possono proliferare ugualmente. E chi più delle pantofole rappresenta un “nido” sicuro?

Per cui è necessario sostituirle e bisogna lavarle spesso con il sapone di Marsiglia.

Bagno

Dovremmo sostituire la spazzola una volta l’anno e dovremmo lavarla frequentemente per eliminare i residui di lacca, gel, cera e altri prodotti per capelli. Anche se alcune sono molto resistenti, con il passare del tempo le setole perdono efficacia e potrebbero provocare delle piccole lesioni alla cute.

L’asciugamano è uno degli oggetti più importanti per la salute della nostra pelle e proprio per questo deve essere impeccabile. Deve essere lavato con cura, frequentemente e sostituito dopo 2/3 giorni. Rimanendo umido, infatti, è il veicolo di proliferazione di germi e batteri.

Chi l’avrebbe mai detto che questi oggetti avessero una scadenza? Pensavamo che bastasse lavarli, eppure non è così. Perdendo di efficacia potrebbero rischiare di darci problemi non indifferenti. Oltre a questi già citati, altri oggetti che andrebbero sostituiti spesso sono il deodorante per ambienti, il profumo, i prodotti disinfettanti, lo spazzolone e le spugne da bagno e da cucina.