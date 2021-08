Mancano pochissime ore ad agosto ed è arrivato il tanto atteso momento delle vacanze. Abbiamo deciso di metterci al riparo dal caos e di scegliere uno dei luoghi più tranquilli d’Italia. Purtroppo, però, i posti meno “trafficati” sono spesso anche i meno “connessi” col resto del mondo. E noi abbiamo bisogno di internet per le emergenze lavorative o semplicemente per non perdere contatto con la realtà. Ma niente paura. Ecco come rimanere connessi a internet anche in vacanza senza spendere un patrimonio.

Due soluzioni economiche

Le due soluzioni più economiche per avere internet in vacanza senza spendere una fortuna sono le chiavette internet e i mini router WI-FI. La chiavetta è perfetta se abbiamo un pc e un abbonamento telefonico con gigabyte illimitati. Si collega al computer tramite USB e sfrutta una scheda SIM con la nostra tariffa. L’ideale se non abbiamo una rete Wi-Fi nei paraggi.

Se abbiamo più di un dispositivo da connettere possiamo usare uno dei numerosi mini router Wi-Fi presenti in commercio. Anche i mini router utilizzano una SIM ma permettono, dopo aver inserito una password, il collegamento contemporaneo di pc, smartphone e tablet.

Ecco come rimanere connessi a internet anche in vacanza senza spendere un patrimonio: trasformiamo lo smartphone in un modem

Per connetterci possiamo sfruttare anche le potenzialità dei nostri smartphone di ultima generazione. Andiamo nel menù impostazioni e selezioniamo “router WI-FI”. Attiviamo la funzione di Tethering e il telefono si trasformerà in un modem. Ovviamente il traffico garantito e la tipologia di connessione saranno quelle previste dal nostro piano telefonico.

Un sistema facile e immediato ma che presenta alcune piccole incognite. Se i dispositivi da connettere sono molti e lavorano in contemporanea la connessione può diventare molto più lenta. In secondo luogo dovremo fare attenzione al traffico dati. Se non abbiamo una tariffa flat rischiamo di terminare i gigabyte in pochissimo tempo.

Approfondimento

“Sono queste le migliori 5 app da scaricare per un’estate all’insegna del relax”