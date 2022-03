La bella stagione sta per arrivare e siamo pronti per riporre nell’armadio i maglioni di lana e fare spazio a degli indumenti più leggeri. La prova costume si avvicina e molti, per non farsi cogliere impreparati, stanno già correndo ai ripari.

Per perdere quel fastidioso chilo di troppo accumulato durante la stagione invernale, non dobbiamo fare altro che rivedere la nostra alimentazione e le abitudini quotidiane.

Mettere in tavola i cibi giusti e utilizzare dei metodi di cottura adatti, aiuterebbe a tenere sotto controllo il peso.

Inoltre, studi e ricerche hanno spesso affermato che un’alimentazione salutare aiuterebbe a migliorare anche la qualità della vita. Questo perché determinati prodotti sarebbero in grado di fornire al nostro corpo i nutrimenti di cui esso necessita ogni giorno.

L’importanza dell’attività fisica

Ma per rimanere in forma, non dimentichiamo di praticare una corretta e costante attività fisica.

Non dobbiamo necessariamente iscriverci in palestra, ma possiamo dedicarci allo sport anche senza spendere dei soldi. Ad esempio, potremmo fare delle lunghe passeggiate al parco, andare in bicicletta, oppure praticare, all’aria aperta, questa disciplina orientale che aiuterebbe a dimagrire anche dopo i 50 anni.

Qualunque sia l’attività che decidiamo di seguire, è necessario praticarla con costanza e regolarità per ottenere dei risultati.

Ma il movimento fisico non è solo necessario per attivare il metabolismo e perdere peso. Sarebbe fondamentale anche per abbassare la pressione del sangue, tenere sotto controllo i livelli di colesterolo e proteggere il cuore.

Molti lo ignorano ma per tonificare gambe, glutei e proteggere il cuore basterebbe questo esercizio comodo e gratuito

Abbiamo visto che anche con una passeggiata nel parco si potrebbero raggiungere degli ottimi risultati.

Ma c’è un’altra attività che, se praticata quotidianamente, potrebbe regalare grandi soddisfazioni.

Un semplice esercizio da eseguire quando non abbiamo tempo di andare in palestra. Si tratta di salire delle semplici scale. Invece di prendere l’ascensore per tornare a casa o andare in ufficio, cerchiamo di accumulare quotidianamente 30 minuti di questa attività.

Può sembrare banale, ma ci aiuterebbe a rimanere in forma, tonificare i muscoli degli arti inferiori e aumentare la resistenza cardiovascolare.

Naturalmente, come tutte le altre attività, dobbiamo cercare di essere molto cauti. Iniziare gradualmente, respirare correttamente, appoggiare tutta la pianta del piede e non solo la punta. Naturalmente non dimentichiamo di indossare delle calzature idonee.

Ricordiamo di chiedere sempre il parere del medico, soprattutto in presenza di patologie.

Molti lo ignorano ma per tonificare gambe, glutei e aiutare il cuore, questo esercizio potrebbe essere molto utile.

Lettura consigliata

Ecco quanto camminare ogni giorno per ridurre ansia, colesterolo e migliorare la salute delle ossa