Gli asparagi sono un regalo della primavera dal sapore inconfondibile, che possiamo amare smisuratamente o detestare. Sono adatti a un regime dietetico perché hanno poche calorie e proprietà diuretiche e disintossicanti. Noi li useremo per un piatto unico prelibato che possiamo servire sia a pranzo sia a cena.

Attenzione alla freschezza della materia prima

Per questa preparazione scegliamo asparagi freschissimi. Devono essere di colore verde brillante, con i germogli turgidi e croccanti al tatto. La freschezza della materia prima, in questo come in altri piatti, è fondamentale per la buona riuscita della preparazione, per il gusto e la fragranza.

Ingredienti per 4 persone:

500 g di asparagi;

100 g di prosciutto cotto;

3 uova;

100 g di Parmigiano;

50 g di panna da cucina;

8 fette di pane a cassetta;

sale q.b.;

noce moscata q.b.;

latte q.b.;

burro q.b.

Altro che risotto o frittata, è questo il piatto unico spettacolare da preparare con gli asparagi a pranzo o a cena

Laviamo gli asparagi ed eliminiamo la parte inferiore più dura. Sbollentiamoli immergendoli in acqua bollente salata per circa 3 minuti. Mettiamoli a sgocciolare perché devono risultare asciutti per la preparazione. In una pirofila rettangolare rivestita di carta da forno disponiamo le fette di pane a cassetta dopo averle immerse rapidamente nel latte freddo. Cospargiamo con metà del Parmigiano grattugiato. Disponiamo sulle fette di pane gli asparagi lessati e il prosciutto cotto ridotto a striscioline. Infine completiamo con il rimanente Parmigiano tagliato a fettine sottilissime.

In una ciotola sbattiamo leggermente le uova con un pizzico di noce moscata, il sale e la panna. Versiamo il composto sugli asparagi e facciamo cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per 20 minuti. Possiamo profumare questo piatto con l’aggiunta di erbe aromatiche come basilico, timo o menta da scegliere secondo i nostri gusti. A cottura ultimata dovrà formarsi in superficie una bella crosticina dorata e croccante.

Per questa preparazione abbiamo scelto asparagi coltivati, ma si possono utilizzare anche quelli selvatici, che in questo periodo cominciano a spuntare tra le siepi. Gli amatori sanno che non è facile trovarli perché si nascondono nel verde dei cespugli e occorre un occhio esperto per stanarli. Ma ripagano ogni fatica con il loro sapore divino, leggermente amarognolo e penetrante. Gli asparagi selvatici non andrebbero bolliti ma cotti in umido per preservarne il sapore. Poi si potrà procedere nel modo indicato.

Abbiamo preparato un piatto unico sfizioso che esalta il sapore e la fragranza degli asparagi, altro che risotto o frittata. È un perfetto abbinamento tra verdure ed alimenti proteici come uova, prosciutto cotto e Parmigiano.

