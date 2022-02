La natura ci offre sempre degli scenari davvero meravigliosi. Piante e fiori dai profumi più o meno intensi e dai colori sgargianti o delicati.

La primavera è quasi alle porte e, proprio con l’arrivo della bella stagione, i nostri balconi e giardini potranno risvegliarsi, regalandoci delle emozioni uniche.

Piante dalle foglie particolari, fiori colorati e insetti, come api e farfalle, che animano il nostro ambiente esterno.

Molti li snobbano ma questi fiori economici coloreranno in primavera balconi e giardini meglio di ortensie e tulipani

Sono tante le piante che in primavera ci regalano dei fiori molto scenografici. Ad esempio, pensiamo all’ortensia originaria della Cina e del Giappone. Una pianta dalla crescita rigogliosa che richiede poche attenzioni ma che in primavera e in estate esplode in tutta la sua bellezza.

Come non citare anche i tulipani. Parliamo di fiori originari dell’Asia Minore, ma che oggi vengono coltivati principalmente in Olanda. Variopinti ed eleganti, sbocciano in primavera decorando giardini, davanzali, balconi e finestre.

Ma in realtà c’è anche un’altra pianta che in primavera può regalarci dei colori davvero eccezionali.

Parliamo del garofano, coltivato in tante specie differenti. Una pianta ornamentale, molto resistente.

Le foglie sono lineari o lanceolate, mentre i fiori si presentano sfrangiati e di diverso colore. I garofani hanno la capacità di attirare le api e gli insetti impollinatori.

Le loro magnifica fioritura dipende dalla varietà scelta, ma principalmente avviene tra la primavera e l’autunno.

Una primavera piena di colori

I garofani son molto resistenti. Molti li snobbano ma questi fiori economici non richiedono particolari cure. Per crescere sani e rigogliosi necessitano di tanta luce, ma devono essere necessariamente riparati dai venti. Infatti, se coltivati in vaso, cerchiamo di spostare la pianta in un luogo molto protetto. Evitiamo di esporla ai raggi diretti del sole, perché potrebbero rovinare le foglie e i fiori.

Una pianta che necessita di irrigazioni costanti ma che teme molto i ristagni di acqua. Infatti, controlliamo e svuotiamo il sottovaso.

La pianta predilige un terreno compatto, ben drenato e ricco di sostanze organiche. Utilizziamo la sabbia o l’argilla espansa per favorire il drenaggio ed evitare i ristagni. La concimazione dovrà avvenire ogni 20 giorni circa e il concime sarà diluito con l’acqua delle innaffiature.

La semina del garofano avviene a marzo in un ambiente protetto (semenzaio), oppure ad aprile in piena terra. I semi dovranno essere piantati ad una distanza di circa 20 centimetri e interrati ad una profondità di circa 0,5 centimetri.

