Quando sappiamo che la primavera sta per arrivare ci mettiamo tutti all’opera per migliorare la condizione e l’aspetto di casa nostra.

Sono famose in tutte le famiglie italiane le pulizie di primavera, pulizie generali che indicano una sola cosa. Le famiglie italiane si preparano a ricevere nuovamente gli invitati dopo una lunga pausa invernale.

Dopo Natale, infatti, tendiamo tutti a chiuderci un po’ e ad aspettare il buon tempo per riorganizzare le cene. Tuttavia, ora che sta tornando proprio la bella stagione dovremmo metterci all’opera e ricominciare a rendere casa nostra la più bella possibile. Infatti, aspettando la primavera dobbiamo necessariamente decorare la casa e il terrazzo mettendo in risalto colori e lucentezza.

Erbe aromatiche e ferramenta

Naturalmente, la prima cosa che ci viene in mente è quella di andare a comprare dal vivaio di fiducia piante ed erbe aromatiche per abbellire la nostra cucina e il nostro terrazzo. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo recentemente stilato una lista di piante che dobbiamo prendere proprio in questo periodo. In questo modo, se siamo tra i fortunati che hanno un terrazzo spazioso, possiamo ricominciare a mangiare fuori e a goderci il sole.

Per poterlo fare al meglio, però, dobbiamo andare a vedere se in soffitta o in cantina ci restano le sedie di plastica o legno che sono indicate per esterni. Ci dovrebbe anche essere un tavolo con l’ombrellone. Se manca, è proprio il momento di andarlo a ricomprare.

Sempre per il nostro balcone o terrazzo possiamo pensare di mettere qualche attrezzo per fare esercizi fisici. La prova costume è ancora lontana, ma iniziare per tempo non è mai una cattiva idea.

Aspettando la primavera dobbiamo necessariamente decorare la casa e il balcone con questi colori

Sempre restando all’esterno, dovremmo cominciare a mettere a posto il nostro barbecue. Per prima cosa dobbiamo togliere tutto ciò che abbiamo messo al suo interno durante il periodo invernale. Poi laviamo per bene tutto seguendo strettamente le norme del Ministero della Salute. Infine, possiamo spostare attorno al barbecue alcuni potos per creare atmosfera.

Per quanto riguarda invece l’interno delle nostre case, togliamo tutti i plaid e le coperte di lana.

Cerchiamo di cambiare anche copridivano, magari di un colore più allegro e solare.

Infine, mettiamo in un cassetto tutte quelle vecchie candele che odorano di spezie e scegliamo quelle che sanno di fiori. La primavera è quasi nell’aria e deve anche entrare a casa nostra.

