Anche se sembra lontana l’estate, alla fine non manca poi così tanto per poterci godere le vacanze e stare sdraiati al sole in completo relax.

Dovremo già cominciare a fare i conti con i rotolini in eccesso e valutare se è il caso di rassodare qualche parte critica del nostro corpo. Perché si sa che per arrivare a determinati risultati c’è bisogno di un po’ di tempo, di costanza e qualche sacrificio che sicuramente verrà ricompensato ampiamente.

Quindi, iscriviamoci in palestra, cominciamo ad attivarci facendo delle lunghe passeggiate, camminando all’aria aperta. Sarebbe indicato accompagnare l’’allenamento con un’alimentazione equilibrata, che comprenda tutti i vegetali freschi del periodo, limitando il consumo di carboidrati e alcol.

Braccia più magre e snelle e gambe toniche non solo eliminando la ritenzione idrica ma anche con questi esercizi semplici

L’idratazione sarà fondamentale per eliminare gli effetti fastidiosi della ritenzione idrica. Non scordiamo di bere acqua frequentemente per stimolare la diuresi e favorire una pancia sgonfia.

Per scongiurare la pelle a buccia d’arancia, potremmo fare dei massaggi drenanti, seguire una dieta Mediterranea, regolare i cibi troppo salati, mangiare alimenti ricchi di vitamine.

L’attività fisica poi contribuirà a eliminare le tossine e modellare il nostro fisico, quindi scegliamo gli esercizi che facciano lavorare i punti che vogliamo migliorare.

Se volessimo avere braccia più magre e snelle e gambe toniche basterebbe eseguire un allenamento mirato.

Per evitare, infatti, l’effetto a tendina procuriamoci una bottiglia d’acqua, anche di un litro e mettiamoci seduti con la schiena ben dritta. Stringiamo la bottiglia con tutte e due le mani e, allungando le braccia, portiamola sopra la testa, poi dietro piegando i gomiti. Ritorniamo lentamente alla posizione iniziale e dopo qualche secondo ripetiamo per più volte l’esercizio.

Impugniamo, poi, per ogni mano una bottiglietta d’acqua, rimanendo seduti, e formiamo con il gomito un angolo retto, facciamo con gli avambracci dei piegamenti fino a portare la bottiglia alle spalle.

Le gambe

Per potenziare i muscoli delle gambe, mettiamoci in piedi, con la schiena poggiata su un muro, con i piedi leggermente staccati. Facciamo scivolare solo la schiena verso il basso, fino a che le nostre gambe formeranno un angolo retto. Ripetiamo per circa 5 volte l’esercizio.

Potremo, poi, fare degli affondi laterali. Tenendo schiena dritta e addominali contratti, allunghiamo una gamba lateralmente, mentre l’altra rimarrà perfettamente piegata, con il ginocchio a 90°. Mentre facciamo questo movimento portiamo le braccia stese in avanti e ritorniamo alla posizione iniziale.

