Come molti frutti estivi, le pesche, possono sembrare estremamente zuccherine ma sono in realtà un frutto poco calorico. Anzi rappresentano un ottimo spuntino per il loro elevato contenuto in acqua e sali minerali e per le loro innumerevoli proprietà benefiche.

Insieme al consumo di pesche è altresì consigliato questo super frutto, piccolissimo ma che permette di contrastare il colesterolo, il diabete e fa dimagrire.

Le varietà

Di pesche ne esistono diverse varietà: la pesca gialla la più venduta, la pesca bianca dal sapore più delicato, la nocepesca che presenta a differenza delle altre due una buccia liscia. La pesca tabacchiera che si differenzia per la sua forma appiattita. Ancora la pesca percoca caratteristica del Sud Italia, che viene impiegata nella preparazione di pesche sciroppate, vini e succhi di frutta.

La pesca andrebbe sempre consumata con la buccia la quale è ricca di sapore ed anche di sostanze funzionali per l’organismo, tuttavia noi siamo abituati a sbucciarla per la presenza di peluria sulla sua superficie.

Molti le scartano credendo siano troppo caloriche in realtà 100 g apportano solo 28 kcal

Dal manto vellutato e dal colore giallo arancio le pesche sono ricche di betacarotene un composto che il nostro corpo trasforma in vitamina A, che ci aiuta a proteggere occhi e pelle dall’invecchiamento precoce e dai radicali liberi. Ma anche di vitamina C che permette di facilitare l’assorbimento di ferro. Essa è anche molto ricca di potassio indispensabile per regolare il battito cardiaco e la pressione sanguigna. Inoltre il contenuto di selenio delle pesche svolge un’importante azione protettiva delle cellule, riparandole dai danni del tempo

Dall’alto potere saziante grazie alla presenza di fibre, esse hanno un elevato contenuto di acqua e un basso valore energetico. Infatti, anche se molti le scartano credendo siano troppo caloriche in realtà 100 g apportano solo 28 kcal.

Sono per tanto un frutto consigliatissimo in un regime ipocalorico. Ottime per espellere i liquidi in eccesso grazie al loro potere diuretico che permette di eliminare i liquidi in eccesso depurando l’organismo.

Effetti collaterali

Al consumo di pesche non è associato nessun effetto collaterale, se ne consiglia esclusivamente un consumo lontano dai pasti in quanto essendo molto ricche di acqua potrebbero creare dei gonfiori addominali. Ad essere nocivo è il nocciolo che non deve essere ingerito, perché al suo interno è ricco di amigdalina una sostanza mal tollerata dal corpo umano.

L’uso in cosmesi

In cosmesi l’olio di pesca è un potente antiossidante che rende la pelle elastica, ed è indicato soprattutto su pelli delicate per le sue proprietà nutrienti. La sua applicazione è particolarmente adatta dopo una prolungata esposizione solare. Inoltre risulta essere uno struccante eccezionale. L’ olio di pesca è acquistabile in erboristeria oppure online.