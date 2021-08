Il super frutto piccolissimo ma che permette di contrastare il colesterolo, il diabete e fa dimagrire

Esistono piccole bacche provenienti dall’Amazzonia, da un tipo particolare di palma tropicale e dalle infinite proprietà benefiche. Sono le bacche di açaí, un frutto tropicale dalle dimensioni piccolissime, molto simile ai mirtilli per forma e per colore.

Ma di frutti benefici per il nostro organismo ne abbiamo già tante volte parlato, come in “è questo il frutto estivo dalla polpa succosa alleato della salute ma attenzione a consumarne troppo“.

Le proprietà benefiche

Sono considerate i frutti più nutrienti e hanno proprietà antinfiammatorie, antitumorali e dimagranti. Ricche di vitamine, in particolare A,C ed E , ma anche di potassio, magnesio, calcio e ferro, nonché di omega 3 e 6.

Sono considerate un superfood anche per l’eccezionale presenza di antiossidanti come i flavonoidi e le antocianine, che rallentano i processi di invecchiamento, contrastando le formazioni di radicali liberi. Sostanze che sequestrano l’ossigeno ai nostri tessuti favorendone la morte e il conseguente invecchiamento.

Inoltre l’alta presenza di acidi grassi permette di tenere sotto controllo il livello colesterolo, favorendo anche la protezione dei vasi sanguigni.

Hanno proprietà disintossicanti per il fegato e sono inoltre ricchissime di fibre che aiutano a regolare il transito intestinale, riducendo anche il senso di fame. Non a caso esse sono consigliatissime nelle diete ipocaloriche in quanto posseggono proprietà sazianti, che conferiscono all’organismo un senso di pienezza. Hanno un bassissimo indice glicemico ed il loro consumo è indicato anche in caso di diabete.

Dove trovarle e come consumarle

Dal sapore molto simile al cioccolato e ai mirtilli, esse non sono facilmente reperibili in commercio perché tendono a marcire con facilità, tuttavia è possibile trovarle sotto forma di succo o in polvere. La quale può essere aggiunta a yogurt, latte, frullati e smoothie o gustata a colazione con muesli, pudding, frutta secca e semi oleosi. La polvere di açaí può anche essere utilizzata per arricchire succhi e tisane o impasti di torte e biscotti. Reperibile anche sotto forma di frutto fresco o di integratore e pillole. Quindi è l’açai il super frutto piccolissimo ma che permette di contrastare il colesterolo, il diabete e fa dimagrire.

Le controindicazioni

Non ci sono particolari controindicazioni per il consumo di questo frutto, che sembra non interferire né alterare la funzionalità di alcun farmaco. Tuttavia non si hanno ancora notizie certe, in quanto, è un frutto che è stato preso nel mirino degli studi scientifici solo negli ultimi anni. Per tanto, se ne sconsiglia l’uso in caso di gravidanza e l’allattamento.

Alleate di bellezza

Dalle bacche di açaí viene anche estratto un validissimo olio dai numerosi effetti benefici per la pelle, lo ritroviamo spesso nei prodotti di bellezza e anti età.