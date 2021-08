Il ritorno in città dalle vacanze è un momento che giunge per tutti e che comporta di dover riprendere gli impegni quotidiani. Farlo con le giuste scarpe confortevoli ai piedi è assolutamente d’obbligo e, per questo, la Redazione vuole mostrarne ai Lettori un modello davvero particolare. Stiamo parlando della scarpa criss cross, un sandalo con fasce incrociate e dalla calzata morbidissima. Ad alcuni sembra incredibile ma ecco l’eccezionale scarpa che unisce comodità e bellezza grazie a questo dettaglio inaspettato. Infatti, è possibile trovare il sandalo in due comode opzioni: rasoterra o platform. Il primo è particolarmente indicato per gli uomini, mentre il secondo è la vera rivoluzione per le donne. Questo dettaglio permette di scegliere la calzatura preferita in base alle proprie personali esigenze.

Che cos’è e come abbinarla per il rientro in città

La caratteristica principale è un insieme d’incroci sulla parte superiore del piede. Si tratta di comode fasce larghe che abbracciano il piede in un design davvero essenziale. Tra i maggiori materiali di realizzazione figura una morbidissima pelle, che rende la scarpa particolarmente indicata anche per gli uomini. Nella parte posteriore, invece, un’altra fascia fa presa sulla caviglia per mantenere il sandalo saldo al piede. Il nostro consiglio è, però, di scegliere modelli con questa fascia regolabile o magari a strappo.

Prima di comprendere i vantaggi della caratteristica suola di questa scarpa può essere utile capire come abbinarla. Questo sandalo è veramente un dettaglio “urban” ed è perfetto se abbinato a pantaloni svasati alla caviglia o a pantaloni fluidi in lino. Per le donne, l’abbinamento migliore è con gli abiti lunghi, possibilmente in monocolore. È bellissimo anche il contrasto con questo abito femminile e straordinariamente appariscente.

Sembra incredibile ma ecco l’eccezionale scarpa che unisce comodità e bellezza grazie a questo dettaglio particolare

La vera rivoluzione di questa scarpa è la possibilità di scegliere per un modello rasoterra o per la suola rialzata. I primi sono perfetti per chi non ha problemi di altezza e rendono veramente confortevoli le camminate in città per sbrigare i propri impegni.

Il sandalo platform criss cross è la giusta soluzione per chi vuole guadagnare qualche centimetro di altezza senza rinunciare alla comodità. Nella maggior parte dei modelli la suola è alta circa 5 centimetri ed è uguale dalla punta all’estremità finale del piede. Il materiale di realizzazione è davvero morbido e sono perfette con un pantalone bianco anche per il tempo libero.

Impossibile farsi sfuggire questo modello che, ancora per poco, è possibile anche trovare in saldo. E sempre con i saldi meglio scegliere queste 6 imperdibili gonne estive perfette anche per l’autunno.