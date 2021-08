I pomodori sono tra le verdure estive più amate e attese.

Sono tantissimi i modi per cucinarli, anche se spesso vengono consumati a crudo in fantasiose insalatone.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Generalmente per preparare dei veloci sughetti come base di condimento per primi e secondi, i pomodori vengono pelati.

Esistono diversi modi e trucchetti per privare della buccia i pomodori e il team di ProiezionidiBorsa ne ha spiegati diversi.

In questo articolo, però, presentiamo una nuova soluzione rapida ed efficace per pelare i pomodori ma senza accendere i fornelli. Si tratta quindi di un consiglio utilissimo per questa stagione estiva così rovente.

Una soluzione per tutti i pomodori

Pensando alle varie tipologie di pomodoro, possiamo renderci conto che ne esistono davvero tante: oblungo, tondo o riccio, verde o rosso, “ciliegino” o “datterino”.

È facile, quindi, fare confusione. Ma la bellezza di questo innovativo metodo di pelatura “a freddo” è che si adatta ad ogni tipologia di pomodoro, dal più grande al più piccolo, andando bene anche per quei pomodori che sembrano poco maturi.

Non resta che aprire il frigorifero e mettersi all’opera.

Una soluzione rapida ed efficace per pelare i pomodori senza accendere i fornelli

Questo metodo di pelatura permette di pelare i pomodori rapidamente senza pentole e fuochi accesi; senza scottarci le dita e soprattutto senza soffrire il caldo.

Quello che occorre, oltre ai pomodori, è un classico coltello da cucina o da tavola.

Una volta indirizzato dalla parte della lama non seghettata, bisogna semplicemente passarlo, sfregandolo, più volte sul pomodoro. I movimenti da compiere sono in avanti e indietro, da sopra a sotto.

Bisogna continuare così fino a quando non si sentirà il pomodoro più morbido al tatto.

A quel punto, aiutandoci con la punta del coltello e con le mani, quasi magicamente, la pelle verrà via da sola.

Una ricetta per utilizzare i pomodori pelati “a freddo”

Dopo aver pelato i pomodori con il metodo descritto sopra, è possibile realizzare in pochissimo tempo un pesto profumatissimo e gustosissimo.

Basta frullare grossolanamente i pomodori con un pizzico di sale, qualche foglia di basilico, olio extra vergine d’oliva, pinoli e un cucchiaio di parmigiano grattugiato.

Versare, poi, il pesto pronto in una padella capiente e nel frattempo mettere in cottura la pasta.

Appena la pasta sarà cotta, tuffarla nella padella con il pesto ed amalgamare bene gli ingredienti senza bisogno di accendere il fornello.

Il piatto deve essere servito tiepido.