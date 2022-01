La sarda o la sardina è un pesce economico che si presta a moltissime preparazioni. Disponibile tutto l’anno anche grazie al fatto che si pesca nel Mar Mediterraneo oltre che nell’Atlantico. Questo pesce è ricco di grassi “buoni”, gli omega 3, che sembrano proteggere cuore e vasi sanguigni.

In generale è un pesce che possono mangiare proprio tutti. Sarebbero pochi i casi in cui ne è sconsigliato il consumo, come riporta l’Istituto Humanitas. Quando si starebbe seguendo una terapia farmacologica a base di isoniazide o in caso di allergia, ad esempio. Ma anche se si soffre di gotta o se si è soggetti che soffrono di ipertensione. Infatti spesso la sarda o sardina viene preparata sotto sale.

Molti le mangiano al forno o ripiene ma le sarde ricche di omega 3 sono deliziose con questo risotto di stagione

In generale la sarda è un pesce consumato prettamente come piatto unico. Difficilmente si pensa di aggiungerlo a risotti o a primi piatti. Oggi vedremo come aggiungerla ad un classico risotto ai carciofi perfetto per questo periodo.

Per quanto riguarda la scelta dei carciofi però facciamo attenzione alle varietà. Seguiamo sempre la stagionalità per consumare un prodotto sempre genuino e gustoso. Prima di acquistarlo, controlliamo che il carciofo sia ben compatto e non molliccio. Questo segreto è la svolta per avere un cuore morbido e prelibato.

Ingredienti per 2 persone:

3 carciofi;

160 gr di riso Carnaroli;

100 gr di sarde già pulite;

1 spicchio d’aglio;

olio EVO;

1 litro di brodo vegetale;

1 limone;

prezzemolo;

1 bicchiere di vino bianco;

sale e pepe q.b.

Procedimento:

Puliamo bene i carciofi, eliminiamo le foglie esterne e la barbetta del cuore. Passiamo un limone tagliato a metà su tutta la superficie per evitare che anneriscano.

Tagliamo ora i cuori di carciofi a striscioline e in una pentola versiamo un po’ di olio EVO. Aggiungiamo l’aglio schiacciato e aggiungiamo i carciofi. Rosoliamo bene, aggiungiamo un mestolo di brodo e facciamo asciugare.

Ora aggiungiamo il riso, lasciamolo tostare per qualche minuto. Versiamo il bicchiere di vino e aspettiamo che l’alcol evapori. Dopodiché aggiungiamo abbondante brodo e facciamo cuocere mescolando spesso.

Quando mancano pochi minuti alla fine della cottura prendiamo le sarde. Tagliamole in pezzettini della dimensione che preferiamo. Ricordiamoci di pulirle bene se non le acquistiamo già sfilettate. Aggiungiamole poi al risotto e facciamole cuocere giusto un paio di minuti.

Finiamo con il prezzemolo tritato e se ci piace anche un po’ di succo di limone.

Quindi, molti le mangiano al forno o ripiene ma le sarde ricche di omega 3 sono deliziose con questo risotto di stagione. Se invece non amiamo molto il pesce e vorremmo insaporire un normale risotto ai carciofi ecco che fare. Possiamo impreziosirlo con della fontina per uno squisito risotto per una domenica in famiglia.

