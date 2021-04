La domenica a pranzo tutti insieme è una tradizione in moltissime famiglie italiane. Dal sud al nord almeno un giorno a settimana si cerca di pranzare insieme. Ma quando si tratta di scegliere il menù della giornata non si hanno sempre le idee chiare. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa proponiamo una ricetta primaverile e gustosissima. La preparazione è veloce ed è anche un ottimo modo per far mangiare la verdura ai nostri figli!

Uno squisito risotto pronto in 30 minuti ideale per una domenica in famiglia

Il risotto di oggi è a base di carciofi e fontina. Il carciofo è il re di questo periodo, gustoso e ricco di nutrienti. Vediamo cosa serve per preparare questo risotto.

Ingredienti per 4 persone

a) 400 gr di riso Carnaroli;

b) 200 gr di fontina;

c) 20 gr di burro;

d) 100 ml di latte parzialmente scremato;

e) 5 carciofi;

f) 1 cipollotto;

g) 1 bicchiere di vino bianco;

h) 80 gr circa di formaggio grattugiato;

i) 500 ml di brodo vegetale;

l) olio extravergine d’oliva;

m) sale e pepe q.b.

Procedimento

La prima cosa da fare è pulire i carciofi, eliminando le foglie più esterne e la barbetta nel cuore. Dopodiché li tagliamo in 4 spicchi e per evitare che si anneriscono li immergiamo in acqua e limone. In alternativa si possono usare anche i cuori di carciofo surgelati. Ora prendiamo un pentolino e lasciamo scioglierci il burro. Aggiungiamo il nostro latte e il parmigiano, mescolando con una frusta. A parte tagliamo la fontina in tocchetti e aggiungiamola nel pentolino. Continuando a mescolare finché non si ottiene una crema densa. Una volta pronta togliamo dal fornello, copriamola con dell’alluminio, così rimarrà calda.

Ora non ci resta che passare al riso. In una casseruola abbastanza alta versiamo l’olio d’oliva. Poi aggiungiamo il cipollotto tritato finemente. Una volta imbiondito aggiungiamo i carciofi. Che abbiamo scolato bene e tagliato in listarelle. Aggiustiamo di sale e pepe e cuociamo per qualche minuto. Poi aggiungiamo il nostro riso e lasciamolo tostare finché i chicchi non saranno trasparenti. Sfumiamo con il vino a fiamma alta, poi abbassiamo e aggiungiamo il brodo un mestolo alla volta. Mescolando spesso e continuando ad aggiungere il brodo finché il riso non è cotto. Per finire aggiungiamo la fonduta e mantechiamo. Finiamo con una spolverata di pepe e formaggio grattugiato e il risotto è pronto!

Ecco uno squisito risotto pronto in 30 minuti ideale per una domenica in famiglia. Se il risotto dovesse avanzare, non buttiamolo. Mettiamolo in una teglia, aggiungiamo un po’ di mozzarella e del prosciutto cotto e un po’ di pangrattato. Ecco pronto un timballo di riso con gli avanzi!

Approfondimento

