Invecchiare proprio non piace a nessuno, i tessuti tendono a cedere lasciando spazio alla comparsa delle prime e insistenti rughe.

La comparsa di queste ultime, così come l’invecchiamento, può avvenire in maniera repentina o più lenta. Questo dipende molto anche da noi e dalle nostre abitudini.

L’invecchiamento è un processo fisiologico che non può essere interrotto, tuttavia alcune cattive abitudini possono accentuarlo. È il caso di un’errata esposizione solare che degrada i tessuti favorendo una perdita di elastina e collagene, due proteine strutturali della pelle. Ancora, abitudini come il consumo di junk food, fumo e alcool favorirebbero l’invecchiamento, non solo estetico, ma anche cerebrale.

Ma allora quali sono le abitudini da avere per rallentare l’invecchiamento?

Molti le ignorano ma queste 3 abitudini ci faranno sembrare più giovani senza l’uso di trucco anche a 40 e a 50 anni

Nella ricetta di una pelle perfetta e giovane più a lungo ci sono alcune regole che sarebbe meglio seguire, vediamo quali.

Un ruolo chiave è svolto dai nutrienti; essi dovrebbero essere introdotti tutti, a partire dai carboidrati, le proteine, i sali minerali, le vitamine e i grassi. Insomma, meglio non escludere nessuna categoria. Meglio preferire carboidrati integrali in quanto quelli semplici, se consumati in massicce quantità, faranno apparire la pelle più rilassata e dall’aspetto invecchiato. Le proteine, invece, stimolerebbero la produzione di collagene ed elastina. I grassi, invece, ma quelli buoni, migliorerebbero l’idratazione e l’elasticità della pelle. Vitamine e minerali riparerebbero i danni tissutali.

Oltre all’alimentazione, indispensabile è l’idratazione. Infatti una carenza di acqua a livello dei tessuti farà sembrare la pelle più rugosa in quanto disidratata. Inoltre ricordiamo che l’acqua è un costituente principale delle membrane cellulari e quindi fondamentale per un corretto funzionamento del corpo e per mantenere il metabolismo attivo. Meglio bere almeno due litri d’acqua al giorno non abbassando troppo la soglia.

Infine un’abitudine che molti sottovalutano è prendersi cura della pelle dall’esterno attraverso la detersione, l’applicazione di creme, massaggi e trattamenti naturali. Infatti, tecniche come yoga facciale e massaggi manuali permettono di rallentare l’invecchiamento.

Infine è davvero importante, prima di andare a letto, detergere la pelle con un apposito prodotto per eliminare tutto lo sporco e il make up presente sul viso, lasciando libera la pelle di rigenerarsi di notte.

Ebbene, molti le ignorano ma queste 3 abitudini ci faranno sembrare più giovani più a lungo.

Curiosità rugose

Le rughe sono una conseguenza dell’invecchiamento tissutale, ma anche dell’accorciamento delle ossa, come ad esempio avviene per quelle del viso. Questa struttura tende nel tempo ad accorciarsi, così i muscoli e la pelle che la rivestono tenderebbero a “collassare”, formando delle pieghe.

