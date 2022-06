Molti lo scartano ma questo frutto di stagione aiuterebbe a drenare i liquidi in eccesso e ad avere gambe più sgonfie e snelle

Dalle dimensioni piccolissime e dalla forma tondeggiante, di colore scuro, questi frutti di stagione vengono spesso scartati e poco considerati. Tuttavia sarebbero dei frutti ricchissimi di proprietà benefiche per la salute. Stiamo parlando dei ribes neri.

La loro fioritura va da fine maggio a luglio inoltrato. Sono bacche principalmente selvatiche, ma che possono essere riprodotte in vaso in quanto non richiedono particolari attenzioni.

Il ribes nero, anche conosciuto come Ribes Nigrum, avrebbe diverse proprietà benefiche per l’organismo che sarebbero da attribuire alla presenza di alcuni fitocomponenti.

Questi frutti sarebbero una vera e propria miniera d’oro, grazie soprattutto alla presenza degli antiossidanti che, uniti alla vitamina C, darebbero al corpo dei benefici infiniti.

La presenza di questi antiossidanti, in primis, favorirebbe il rallentamento del naturale processo di invecchiamento. Difatti, gli antiossidanti sono in grado di contrastare la formazione di radicali liberi. Dunque, più in particolare, un consumo di questi frutti ridurrebbe i livelli di stress ossidativo.

Inoltre influirebbe positivamente su alcune malattie metaboliche, come colesterolo e trigliceridi alti, ed influirebbe positivamente anche sulla pressione alta.

Come migliorare l’aspetto delle gambe

Il consumo di ribes, inoltre, influirebbe positivamente sul microcircolo, migliorando la permeabilità capillare, favorendo così il drenaggio dei liquidi in eccesso. Questo apporterebbe dei notevoli benefici anche per trattare inestetismi come la ritenzione idrica e la cellulite. Ideale per prevenire la comparsa di varici per trattare le gambe pesanti e gonfie.

Contro colesterolo e ipertensione

Il ribes avrebbe, inoltre, proprietà ipotensive e ipocolesterolemiche. Infatti ridurrebbe le LDL e favorirebbe le HDL.

Ebbene, molti lo scartano ma questo frutto di stagione potrebbe contribuire a drenare i liquidi in eccesso e ad avere gambe più sgonfie e snelle.

Curiosità

Dai semi del ribes nero si ricava uno olio che trova largo impiego nell’industria alimentare e cosmetica, grazie alle sue proprietà protettive. Tale prodotto sembrerebbe essere particolarmente ricco di vitamine e acido alfa linoleico, ovvero l’omega 3.Inoltre il suo consumo aiuterebbe a diminuire i dolori mestruali, quelli dell’artrite reumatoide e aiuterebbe a tenere sotto controllo anche le malattie metaboliche.

Anche le foglie sono utilizzate per la preparazione di infusi utili per disintossicare il fegato, combattere le infezioni delle vie respiratorie e ridurre la diarrea.

