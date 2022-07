Con biscotti o savoiardi ma senza bimby, è questa la ricetta originale di un dolce amatissimo con crema pasticcera all’emiliana

La città di Ferrara riserva tantissime sorprese ed è ricca di storia e bellezze architettoniche, ma anche di intuizioni dolciarie riguardanti ricette molto apprezzate e ricercate. La rivendicazione della paternità di questo dolce amatissimo risale al periodo della corte estense, che nel secolo sedicesimo rielaborava piatti internazionali rendendoli unici.

L’introduzione della bracciatella al posto del pane e l’ideazione di un ciambellone molto particolare sarebbero la base per il miglioramento della zuppa inglese. Questo ha consegnato alle regioni dell’Emilia e della Toscana la paternità di un dolce che si pensava di origine anglosassone.

Le ricette prevedono l’utilizzo di biscotti secchi o savoiardi a seconda della zona in cui viene preparata. Con i biscotti secchi inzuppati nella bagna di caffè e nel liquore, la ricetta introduce l’utilizzo di un budino al cioccolato. Il sapore è arricchito dagli strati che vengono alternati grazie all’aggiunta del budino alla vaniglia.

Lavorazione a mano

Con biscotti o savoiardi il dolce rimane ricco di gusto ed è sempre caratteristico. La bagna può essere preparata con cioccolato o caffè e si può utilizzare il marsala o il vermut. Il budino di cioccolato può essere arricchito con una scorza di arancia mentre quello di vaniglia può essere preparato sostituendo la gelatina alimentare con la maizena.

Per 6 persone utilizziamo 400 grammi di biscotti secchi, 500 ml di budino al cioccolato, 500 ml di budino alla vaniglia, 150 ml di caffè e 150 ml di marsala o vermut. Inzuppiamo i biscotti nella bagna e sistemiamoli nella teglia formando un primo strato, quindi copriamo con il budino al cioccolato. Formiamo il secondo strato con il budino alla vaniglia. Teniamo in frigo per 2 ore prima di portare la zuppa inglese in tavola.

Se vogliamo seguire i consigli della nonna evitando di utilizzare il bimby o qualunque robot da cucina, facciamo le preparazioni a mano. Sarà più faticoso ma recupereremo i gusti tradizionali tipici della nostra cucina.

La crema pasticcera è una delle basi più utilizzate in pasticceria. Quella emiliana è molto gustosa e facile da preparare. Lavoriamo 4 rossi d’uovo aggiungendo 85 grammi di zucchero. Quindi, lentamente aggiungiamo anche l’amido e la vaniglia. Quando il latte sta bollendo aggiungiamo il composto e continuiamo a mescolare senza farlo attaccare. Non facciamo scaldare troppo la crema e togliamola dal fuoco quando la temperatura si alza.

Utilizzare i savoiardi invece dei biscotti secchi potrebbe dare alla zuppa inglese una marcia in più. I savoiardi contengono solo 3 ingredienti e sono leggerissimi. Li possiamo fare in casa con 28 grammi di farina, 3 uova e 275 grammi di zucchero. Il procedimento è semplice. È necessario lavorare con una frusta uova e zucchero e in maniera energica creare una spuma a cui aggiungere la farina setacciata. Utilizziamo una spatola per amalgamare, quindi con la sac à poche creiamo la forma del savoiardo. Cuociamo in un forno ben caldo per 10 minuti. Una volta fatti raffreddare, inzuppiamoli nella bagna e procediamo con la nostra zuppa inglese.

